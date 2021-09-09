ŞU BİZİM ‘BAŞARILI(!)’ HÜKÜMET

Ersan Saner “Hükümetimiz pandemi sürecini başlarıyla yönetti” dedi.

Akşam üstü Sağlık Bakanlığı ‘İki kişinin daha Covid nedeniyle öldüğünü’ duyurdu. Toplamda 69 kişi öldü. Bunların sadece 6’sı ‘Saner öncesi’ dönemdeydi. Saner göreve geldiğinden bu yana 63 kişi hayatını kaybetti!

‘Saner öncesi’ dönemde hiç bu kadar ‘başarı(!)’ kaydedilmemişti!

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Ersan Saner “Hükümetimiz pandemi sürecini başlarıyla yönetti” dedi.

Günlük vaka sayılarının yapılan testlere oranı bazen yüzde 1,5, bazen yüzde 2’leri buluyor. Güney’de bu oran yüzde yarımlara kadar geriledi. ‘Saner öncesi’ dönemde bu kadar ‘başarılı(!)’ bir oran tutturulamamıştı!

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Ersan Saner “Hükümetimiz pandemi sürecini başlarıyla yönetti” dedi.

Günlük vaka sayıları 200’lere dayandı. Sağlık Bakanı’nın ‘artırdık’ diye övüne övüne bitiremediği testlerin sayısı da azaldıkça azaldı. ‘Saner öncesi’ test sayısı azdı ama vaka sayıları hiç üçlü sayılara ulaşmamış, böyle bir ‘başarı(!)’ görülmemişti!

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Ersan Saner “Hükümetimiz pandemi sürecini başlarıyla yönetti” dedi.

Aynı gün KTAMS Çalışma Bakanlığı önünde pankart açtı. Asgari ücret 3 bin 828 TL iken açlık sınırı 4 bin 466 TL’ye çıkmıştı. ‘Saner öncesi’ hiç kimse toplumsal katmanlar arasında böylesine büyük bir uçurum yaratma ‘başarısı(!)’ sağlayamamıştı!

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Ersan Saner “Hükümetimiz pandemi sürecini başlarıyla yönetti” dedi.

Kan ağlamayan sektör kalmadı. Her kesim sokağa döküldü. Sosyal diyalog yerine farklı kesimleri birbirine düşürme siyaseti izlendi. ‘Böl-yönet’ mantığı yeni gerilimler doğurdu. Toplumsal huzur daha da bozuldu. ‘Saner öncesi’ dönemde durumu böylesine ‘başarılı(!)’ bir noktaya getiren olmamıştı!

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Ersan Saner “Hükümetimiz pandemi sürecini başlarıyla yönetti” dedi.

Vatandaş markete, manava giremez oldu. Allahın domatesi bir ayda yüzde 175 zam gördü. Altın dahil hiçbir menkul değer tarihte böyle artış görmedi. İnsanlar et yiyemez, süt alamaz, ekmeği de ince dilimleyerek yemeğe başladı. ‘Saner öncesi’ dönemde insanları bu kadar aciz duruma düşürme ‘başarısı(!)’na hiç kime nail olamamıştı!

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Ersan Saner “Hükümetimiz pandemi sürecini başlarıyla yönetti” dedi.

‘Aşıları bilmem, ama 5 bin koyun gelecek’ demişti Başbakan… Sonra koyunlar ne oldu bilinmez ama aşılar geldi. Ama bu küçücük toplumda bir ‘aşı planı’ yapılamadı. Sağlık Bakanı ‘Aşı var ama müşteri yok’ gibi laflar etti. Hükümettekiler hep bir ağızdan kabahati yurttaşa yıktı. ‘Saner öncesi’ dönemde hiç kimse bu kadar ‘başarılı(!)’ bir koordinasyon sağlayamamıştı!

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Ersan Saner “Hükümetimiz pandemi sürecini başlarıyla yönetti” dedi.

Sabah akşam Ankara’ya şükran çekti. Yalnızca memleketi değil, partisini de dağıttı. Kurultayın mahkemede bitme olasılığı var. Hükümette herkes kendi aleminde. Bakanlar her gün birbirlerine saldırıyor, herkes birbirinin arkasından konuşuyor.

‘Saner öncesi’ dönemde hiçbir Allah kulu bu denli ‘başarılı(!)’ bir yönetim sergileyememişti!

Bilmem anlatabildim mi?