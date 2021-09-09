“Ekonomik kriz şimdi başlıyor” dedi, uzman bir dostum...

Şimdi!

Kriz yeni başlıyorsa bu yaşadıklarımız ne?

Eğer öyleyse asıl krizi hayal bile edemiyorum şimdi!



* * *



“Batsın kurultayınız” diye bir giriş yapayım araya…

Elçilik üzerinden “batsın müdahaleleriniz” diyeyim hatta!

Çünkü uluslararası ekonomi örgütlerinin “pandemi yaklaşımı” diyerek ortaya koyduğu hiçbir tedbire uyulmadı!

Dünyadan uzaklaşmamız için ne gerekirse yaptılar.

Bizi hem kendimizden, hem uluslararası toplumdan koparttılar!

Dağ başını duman alacak ve kaçıp gidecek gençler bu ülkeden…

Ne olacak canım, yine birileri çıkacak, “giden Türk gelen Türk” diyecek…

Öyle de olmuyor artık…

Şimdi sömürülecek en ucuz iş gücü başka memleketlerden geliyor!



* * *



“Ekonomik kriz asıl şimdi başlıyor” dedim ya!

Kendini güvenceli ve garantide görenlerin dahi endişeye kapılması gerekiyor.

Çünkü böyle giderse Maliye çökecek!

Kayıt dışı bir ülkede yaşasak da kimi verilere ulaşmak mümkün…

İyi okuyunuz iyi!

En güncel derlediğim rakamlar bunlar…



* * *



Mart 2019'da yani pandemi öncesi 71 milyon TL aylık Katma Değer Vergisi vardı, Maliye'nin...

İlk "kapanma" ile 15 milyona geriledi.

Dönem dönem vergi gelirleri arttı, özellikle de güneyden geçişler, yurt dışından gelişler başlayınca...

Şimdi yeniden açıldık değil mi?

En son Temmuz ayında KDV geliri 25 milyon TL seviyesinde kaldı.

70 milyonlardan 20'lere...

Farka bakar mısınız?



* * *



Bir de yabancı iş gücüne bakalım.

2019’da 53 bin kayıtlı yabancı işçi vardı.

Pandemide 45 binlere düştü.

Şimdi 30 binlerde!

Her gün 25 bin ekmek az satılıyor, bunun hesabını tutsanız yeter!

* * *

Ya yurttaşlar!

Pandemi öncesi 2019’da 49 bin KKTC yurttaşının ‘İhtiyat Sandığı’ yatırımı vardı.

Önce 43 bine geriledi.

Şimdi 36 bin!

15 bine yakın insan ya yatırım yapmıyor artık ya da işsiz kaldı ve tümü bu ülkenin insanı…

Belki 50 bin öğrenci azalmıştır en az, bunun hesabını hiç tutmuyorum.



* * *



Yine söyleneyim, yine çığlıkla, bağıra çağıra…

Batsın kurultayınız!

Batsın müdahaleleriniz!

Nefret söylemleriniz, ayrılıkçı siyasetiniz, enkazınız, partizanlığınız, bencilliğiniz, arsızlığınız!

Batsın!