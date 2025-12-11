Son bir haftada 58 trafik kazası… 1 ölü, 28 yaralı

Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 – 7 Aralık tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 58 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Kazalarda 3 milyon 300 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 24, Gazimağusa 3, Girne 18, Güzelyurt 6 ve İskele 7 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 2 bin 652 trafik suçu tespit edildi.