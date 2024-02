SO kolektif’ten KISSA’sı bol kısa tiyatro oyunları

Murat OBENLER

Sanatsal üretimler yaratarak toplumla buluşturma hedefiyle sanatçı ve sanatla uğraşan bir grup arkadaş tarafından oluşturulan SO kolektif’in kısa oyun dörtlemesi “KISSA” üst başlığıyla tiyatroseverlerle buluştu. Ülke tiyatro tarihinde 4 oyunun aynı anda farklı sahnelerde oynanması, 15 dakikalık kısa süreleri, dört farklı kişi tarafından yazılarak yönetilmesi ve her oyunun tek kişi tarafından sahnelenmesi (Random Kahkaha iki oyunculu) bağlamında bir ilk oluşturan KISSA, Lefkoşa Surlariçi’ndeki Narnia’nın farklı bölümlerinde oynandı. KISSA Proje tasarımcısı Şaziye Konaç ve prodüktör Erdoğan Kavaz oyunlar öncesinde gecenin akışı ile ilgili bazı bilgiler daha önce ülkemizde rastlanmayan bu tiyatro konseptiyle ve SO kolektif ile ilgili kısa bilgiler verdiler. Fotoğraf ve video çekiminin serbest olduğu, oyunları izlerken içecek de içilebildiği, ister ayakta isterseniz oturarak izlenebilecek kısa oyunlar hem tiyatroseverler hem oyuncular hem de proje ekibi için farklı ve yeni bir tecrübe olmuş oldu.



Laylon, Mercan, Ya Sonra ve Random Kahkaha oyunları arasındaki 1 saatlik yolculuk

Saat 20:00’de başlayan tiyatro gecesinde Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği ve Ozan Uykur’un oynadığı “Laylon”, Şaziye Konaç’ın yazıp yönettiği ve Gülsefa Dede’nin oynadığı “Mercan”, Salamis Ayşegül Şentuğ Tuğyan’ın yazdığı, Fehmi Öztürk’ün yönettiği ve Tünay Konti’nin oynadığı “Ya Sonra” ile Nejdet Serkan Sadıkoğlu’un yazıp yönettiği ve Hasan Türksever’le birlikte oynadığı “Random Kahkaha” aynı anda ve 4 tekrar olarak sahneye kondu. Seyircinin sahne sahne dolaşarak(elindeki biletteki oyun sıralamasına göre) 4 farklı oyunu izlediği gece büyük bir beğeni kazanırken, SO kolektif üyesi sanatçılar uzun süre tebrikleri kabul etti.



4 oyunluk KISSA her Çarşamba saat 20.00’de Narnia’da

Proje tasarımını Şaziye Konaç, prodüktörlüğünü Erdoğan Kavaz, grafik tasarımını Salamis Ayşegül Şentuğ Tuğyan’ın üstlendiği KISSA, Mart sonuna kadar her Çarşamba saat 20:00’de Lefkoşa Narnia’da seyirciyle buluşacak. Oyun için instagram üzerinden SO kolektif hesabına mesaj gönderebileceğiniz gibi 0533 849 4222 nolu telefondan da yer ayırabilirsiniz.