Sistem var, aşı yok!

AŞI GELİRSE SİSTEM ÇALIŞACAK (!)

Gazeteciliğin çok zorlaştığı, doğru bilgiye ulaşmanın adeta büyük bir soruna dönüştüğü günler yaşadık / yaşıyoruz…

Koca koca bakanlıkların, koca koca resmi kurumların “basın görevlileri” enformasyondan uzak!

Yetkileri, açıklama yazıp mail atmakta sınırlandırılmış.

Direkt bakana ulaşmanız gerekiyor…

Zira bürokratlar “basına açıklama yapmayacaksın” diye en üst makamdan tembihlenmiş vesselam!

E bakana ulaşmak mümkün mü?

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Örneğin Sağlık Bakanı Ünal Üstel…

Ne kendisi, ne bürokratları telefonlarına bakıyor.

Hastane yetkililerinden bilgi almak zordan da öte…

Günlerdir aşı konusunda bir bilinmezlik yaşanıyor örneğin.

Ve bir Allah’ın kulu da çıkıp açıklama yapmıyor!

Toplumu bilgilendirmiyor.

Kimler ne zaman aşılanacak?

Kimse bilmiyor!

Çok iddialı gelecek belki ama evet evet bakan da bilmiyor!

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Dünkü basın toplantısında izledik…

Aşı yok, bilgi yok, tek söz var “Aşı gelecek, Türkiye yollayacak”…

Basın “aşı programı açıklanacak” diye beklerken “aşı bilgi sistemini” tanıttılar!

Bilgi sistemimiz hazır ancak bir eksikle anlayacağınız!

Aşı da olursa sistem çalışmaya başlayacak…

Söylenen bu…

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Nisan’da kaç aşı gelecek?

Öğretmenler aşılanacak mı?

Gelecek aşılarla kimler aşılacak?

Öncelikli sektörler ya da meslekler sıralandı mı?

Bir takvim oluşturuldu mu?

Nisan’da eğitim aşılama olmadan mı başlayacak?

Turizmde aşı süreci olacak mı?

Cevap? Yok!

Şaka gibi…

Sistemimiz var ama aşı yok…

Aşı gelirse sistem çalışacak!..

Söylenen bu…

Tebrikler (!)

Yeni Saray mı?

Son günlerin popüler konusu…

Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı projesi…

Malumunuz, Türkiye verecek parasını…

'Bizimkiler' de kullanacak…

Kermiya’daki yeşil alan üzerine planlanıyor…

Her kafadan bir ses çıkarken Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Hasan Sarıca bakın ne diyor:

"CB için yeni Saray’a gerek yok. Sayın Talat’ın görevde olduğu dönemde mevcut bina ve karşısındaki alanı içeren proje yarışması yapılmış ve bu amaçla özel kişilere ait binalar İçin BK tarafından kamulaştırma kararı alınmıştı. Kamulaştırma da başlamıştı. Bu çalışmalar kamuoyu ile de paylaşılmıştı.

Prefabrik ofis binaları yıkılıp yeşil alan olacak, ilave binalar eski Lefkoşa’nın dokusuna uygun olacaktı.

Özetle yeni Saray israftan da ötededir. Kamulaştırma için ödenen paralar halkın parasıdır"

Gereksiz polemikler dönemi…

Pandemi koşullarında en son ihtiyacımız olan şey gereksiz polemikler…

Son zamanda fazlaca arttı…

Konu içeriklerine bakıyorum, toplum faydası olmayan konular.

Bir sendika ile bir üyesi…

Bir bakan ile muhalif vekili…

Bir gazeteci ile bir sosyal medya fenomeni…

Neler neler, kimler kimler, ne konular…

Yahu biraz sakin…

Biraz sessizlik…

Pandemi, virüs, salgın, unuttunuz mu?

…adrese teslim mesajlar…

Zeki Çeler… Mecliste mükellef askerlerin izin sorununu gündeme getirmeniz yerinde oldu ancak Başbakan'ın verdiği cevaptan siz de kamuoyu da tatmin olmamışa benziyor. Gerçekten askerlerin "sırayla izne çıkarıldığından" emin misiniz? Konuyu biraz daha deşin derim…

Serdar Denktaş… Önceki günkü meclis konuşmanızda "bazı TV'lerin sabah programlarındaki öfkeli yorumlardan rahatsız olduğunuzu söylediniz ve programcıları daha sakin olmaya davet ettiniz. Sizce böylesi bir gündeme öfkelenmemek elde mi?

Ünal Üstel… Sağlık Bakanlığı ile basın arasına adeta duvar ördünüz, ne sizden açıklama almak mümkün ne de bürokratlarınızdan… Ali Pilli iyi-kötü telefonlarına bakıyor, herkese açıklama yapıyordu, bu konuda Pilli'yi arar olduk, bizden söylemesi…

Doğuş Derya… Mecliste "Kıbrıs Türk kültürü" ile ilgili konuşmanız tarihiydi… Umarım mesaj ilgili yerlere ulaşmıştır, hassasiyetinize teşekkürler…

Ersan Saner… Aşı konusunda size yöneltilen sorulara "Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 'Kıbrıs Türkünü aşısız bırakmayacağız'…" açıklamasını hatırlatmak dışında somut başka bir cevabınız olmayacak mı? Az biraz somut cevap lütfen!

Emine Dizdarlı… LAÜ’ye yapılan atamanın hukuka aykırı olduğunu nihayet en yetkili ağız olarak açıkladınız… “Vakıflar İdaresi denetimine tabi olan herhangi bir yere sabıkası ya da mahkumiyeti olan bir kişinin atanamayacağını” vurgulamanız yerinde oldu. Başka söze gerek bırakmadı.

Fikri Ataoğlu… Ne oldu Nisan başında turizmi açma işi? Siz “açılımdan” söz ederken turizm emekçileri Lefkoşa'yı inletti, ortada ne aşı var, ne de açılma belirtisi... Açıklamalarınızı biraz daha öngörü ile yapmanızı öneririz…

Dursun Oğuz… “1500 TL’lerle ilgili yaklaşık 58 bin kişi başvurdu, ilgili kurul bu listeleri değerlendiriyor” dediniz… Düşünün bu destekler “kapalı” dönemde insanlar aşsız kalmasın diye ödenecekti… Kapanma bitti, açıldık ama insanları ödemediniz, emekçiye yazık etmediniz mi?

Olgun Üstün… Uzun yıllar görev yaptığınız hatta kuruluşunda bile yer aldığınız Yayın Yüksek Kurulu’na veda ettiniz… Emekleriniz için teşekkürler…

Olgun Amcaoğlu… "Orta eğitim öğrencilerin %16'sında erişim eksikliği fark ettik. Bu da 5 bine yakın öğrencidir… Tablet veya internet erişimi yoktu çocukların... Tablet kampanyası başlattık” açıklamanız dikkat çekti… Sahi, pandemi Mart 2020’de başladı değil mi? 2021 ortasına doğru hala erişim sorunumuz devam ediyor… Üzücü…