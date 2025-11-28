“Şirket evraklarına sahte imza attı”

Lefkoşa’da bir şirketin olağanüstü genel kurul evraklarında tespit edilen sahte imzalar nedeniyle yürütülen soruşturmada, sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme şüphesiyle aranan M.H., adaya giriş yaptığı sırada tutuklandı, mahkeme tarafından 15 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Polis, 05 Ağustos 2024’te Lefkoşa Adli Şube’ye başvuran M.K.’nin, sekreter olarak görev yaptığı şirkete ait 19–22 Ocak 2024 tarihli genel kurul evraklarında yer alan imzaların kendisine ait olmadığını belirterek şikâyetçi olduğunu aktardı.

Yapılan araştırmada, Şirketler Mukayyitliği’nden alınan belgelerde M.K.’nin sekreterlik görevini M.Ö. isimli kişiye devrettiğine dair bir evrak bulunduğu; ancak M.Ö.’nün de ifadesinde, kendi adına atılan imzanın kendisine ait olmadığını beyan ettiği kaydedildi.

Toplam dört kişiye ait el yazısı ve imza örnekleri PGM Kriminalistik Şubesi’ne gönderildi. 25 Şubat 2025 tarihli uzmanlık raporunda, hem M.K. hem M.Ö. adına atılan imzaların M.H.’nin elinden çıktığı tespit edildi. Bu tespitin ardından M.H. hakkında tutuklama emri çıkarıldı ancak zanlının 11 Eylül 2024’ten itibaren Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunmadığı için işlem yapılamadı.

Polis, zanlının Perşembe gün Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı sırada derdest emri gereği tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki olguları değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı M.H.’nin 15 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi