Şimdi “istifra” edebiliriz
Gece yarısı telefon çaldı.
“Hükümet için HP’den iki vekile para teklif ettiler” dedi.
Bir bakandı.
“Adım saklı kalmak kaydıyla” uyarısını yaptı.
Saklı kaldı.
* * *
İnanmadım.
O nedenle de yazmadım zaten.
Meğerse o saatlerde yeni bir “Azınlık Hükümeti” için toplantı vardı.
Ve üç vekil istifa etti.
“Para aldılar” iddialarına halen inanmıyorum.
Sordum, “istifacı vekiller” adına sözcü, evladı üzerine yemin etti.
O güzel çocuğu, böylesine kirli siyasetin içinde anmak olmadı.
İstifa gerekçelerine de inanmadım.
* * *
“Kurultayını dahi yapamamış” parti, azınlık hükümeti deniyor!
“Ankara’ya çağrılmış üç parti başkanı” bu azınlık denemesinde yer alıyor!
Siyaseti temizlemek iddiasındaki partiden “nisap ihtiyacı” için 3 vekil istifa ediyor!
“İstifa” etmiş ve bu toplumun sırtından aylardır “turistik hayat” süren bir vekil geri bekleniyor!
* * *
Bir hükümet denenecek örneğin!
Meclis’i açamaz ama yurttaşlık dağıtabilir.
Komite toplayamaz ama müdür, müsteşar atayabilir.
Yasa geçiremez ama istihdam yapabilir.
* * *
Hani demiştik ya, özel bir örnek oldu, dörtlü koalisyon için “ilkeler” temelinde hükümet görüşmeleri yapılmıştı…
Bu kez öncelikle “bakanlıklar” paylaşıldı.
İstifalar geldi sonra!
* * *
Çok açık görülüyor ki artık Kıbrıs Sorunu kadar büyük bir sorunumuz var: Demokrasi.
Hep vardı.
Aslında o da çözümsüzlükle ilintili…
Belki kendimizi aldattık yıllarca…
Belki aldatıyoruz halen!
* * *
Demokrasi, yönetimin halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu sistemdir.
Bu ülkeyi “toplumun özgürce seçtikleri” yönetemiyor.
Ya da…
Bu toplum kendini yönetecek kişileri “özgürce” seçemiyor.
Her ikisi de bir demokrasi sorunudur.
* * *
Peki ne yapacağız?
Çok fazla seçeneğimiz yok.
Ya razı olacak ve uyumlaşacağız.
Uzun bir zamandır çoğunluk bunu yapıyor.
Ya da…
Yurdumuzu, demokrasimizi, özgürlüklerimizi geri alacağız.
* * *
Bir üçüncü seçenek ise “en tehlikeli” olandır.
İnkar!
Demokrasi sorununu görmezden gelmek ve böylesi bir sorun yokmuş gibi davranmak; işte bu koşulda, toplumsal haysiyetimizden ve özgürlüklerimizden çok daha fazla ödün vereceğiz demektir.
* * *
"Temiz siyaset" diye yola çıkanlar kendi üstünü başını kirletti.
Bir de onların kirlettiğini temizlemeye uğraşacağız şimdi.
İstifa ettiler…
İstifra ederken bizler…
* (İstifra) Kusma yani midenin şiddetli bir biçimde boşalması anlamına gelir...