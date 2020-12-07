Şimdi “istifra” edebiliriz

Gece yarısı telefon çaldı.

“Hükümet için HP’den iki vekile para teklif ettiler” dedi.

Bir bakandı.

“Adım saklı kalmak kaydıyla” uyarısını yaptı.

Saklı kaldı.



* * *



İnanmadım.

O nedenle de yazmadım zaten.

Meğerse o saatlerde yeni bir “Azınlık Hükümeti” için toplantı vardı.

Ve üç vekil istifa etti.

“Para aldılar” iddialarına halen inanmıyorum.

Sordum, “istifacı vekiller” adına sözcü, evladı üzerine yemin etti.

O güzel çocuğu, böylesine kirli siyasetin içinde anmak olmadı.

İstifa gerekçelerine de inanmadım.



* * *



“Kurultayını dahi yapamamış” parti, azınlık hükümeti deniyor!

“Ankara’ya çağrılmış üç parti başkanı” bu azınlık denemesinde yer alıyor!

Siyaseti temizlemek iddiasındaki partiden “nisap ihtiyacı” için 3 vekil istifa ediyor!

“İstifa” etmiş ve bu toplumun sırtından aylardır “turistik hayat” süren bir vekil geri bekleniyor!

* * *

Bir hükümet denenecek örneğin!

Meclis’i açamaz ama yurttaşlık dağıtabilir.

Komite toplayamaz ama müdür, müsteşar atayabilir.

Yasa geçiremez ama istihdam yapabilir.



* * *



Hani demiştik ya, özel bir örnek oldu, dörtlü koalisyon için “ilkeler” temelinde hükümet görüşmeleri yapılmıştı…

Bu kez öncelikle “bakanlıklar” paylaşıldı.

İstifalar geldi sonra!



* * *



Çok açık görülüyor ki artık Kıbrıs Sorunu kadar büyük bir sorunumuz var: Demokrasi.

Hep vardı.

Aslında o da çözümsüzlükle ilintili…

Belki kendimizi aldattık yıllarca…

Belki aldatıyoruz halen!



* * *

Demokrasi, yönetimin halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu sistemdir.

Bu ülkeyi “toplumun özgürce seçtikleri” yönetemiyor.

Ya da…

Bu toplum kendini yönetecek kişileri “özgürce” seçemiyor.

Her ikisi de bir demokrasi sorunudur.



* * *



Peki ne yapacağız?

Çok fazla seçeneğimiz yok.

Ya razı olacak ve uyumlaşacağız.

Uzun bir zamandır çoğunluk bunu yapıyor.

Ya da…

Yurdumuzu, demokrasimizi, özgürlüklerimizi geri alacağız.



* * *



Bir üçüncü seçenek ise “en tehlikeli” olandır.

İnkar!

Demokrasi sorununu görmezden gelmek ve böylesi bir sorun yokmuş gibi davranmak; işte bu koşulda, toplumsal haysiyetimizden ve özgürlüklerimizden çok daha fazla ödün vereceğiz demektir.



* * *



"Temiz siyaset" diye yola çıkanlar kendi üstünü başını kirletti.

Bir de onların kirlettiğini temizlemeye uğraşacağız şimdi.

İstifa ettiler…

İstifra ederken bizler…

* (İstifra) Kusma yani midenin şiddetli bir biçimde boşalması anlamına gelir...