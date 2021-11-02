Sigorta başlangıç tarihim nedir?

Devrim Bey Merhabalar;

Ben TC vatandaşıyım.

Adaya ilk olarak 2004 yılında öğrenci olarak geldim; 2007 yaz döneminde zorunlu stajdan dolayı çalışma hayatına başladım, bu süre zarfında primlerim 3 ay boyunca öğrenci statüsünde yattı; daha sonra 2010 yılından itibaren çalışma izinli olarak düzenli olarak yatırımlarım yatmaya devam ediyor.

Sizce benim sigorta başlangıcım 2007 mi olarak ele alınır ve birde ne zaman emekli olabilirim?

15 yıl yatırım yaptıktan sonra emekli olabilir miyim?

Bir de emeklilik maaşı neye göre belirleniyor?

KKTC’deki ilk sosyal sigorta yatırımınız 01 Ocak 2008 öncesi olduğu için şu an Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasına tabisiniz ve tahminimce doğum tarihiniz de 01 Şubat 1976 sonrası olduğu için şu an KKTC’de 15 yıl ve/veya 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Sigortalardan emekli olma noktasında vatandaşlığın bir önem arz etmediğini de belirtmek isterim.

Eğer 15 yıldan yani 5400 gün prim yatırımı ile emekli olacaksanız emekli olma yaşınızdan önceki son 5 yılda yani 55-60 yaş arasında en az 600 gün prim yatırımınızın olması gerekmektedir.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası’na tabii olduğunuz için 01 Şubat 2012 öncesi için son 7 yılın en yüksek 4 yılı dikkate alınarak prime esas kazanç ortalamanız bulunacak, 01 Şubat 2012 sonrası için de her yıl için ayrı ayrı prime esas kazanç ortalamanız bulunup emekli maaşınız hesaplanacaktır.

Bu sebepledir ki 01 Şubat 2012 tarihinden sonra ne kadar yüksek ücret üzerinden sigorta yatırımlarınız yapılırsa emekli maaşınız da o kadar yüksek olacaktır.

Geriye dönük kayıt mümkün müdür?

Merhaba.



1980 doğumluyum.

14/08/2003 tarihinden beridir ayni kurumda çalışıyorum ve yatırımlarım da bu tarihten itibaren düzenli olarak yapılıyor.

Tahmini emeklilik tarihim nedir?

İlk yatırımlarım başlamazdan önce 4 yıl kadar bir süre başka bir yerde çalıştım ama hiç kaydım yapılmadı, kaydım yapılmadığı için ben de geriye dönük yatırım yapamıyorum, çaresi var mıdır?

Geriye dönük kayıt mümkün müdür?

Bu durum emeklilik yaşımı değiştirir mi?

1980 doğumlu olmanız hasebiyle 25 yıl yani 9000 gün prim yatırımı ile 60 yaşında emekli olma hakkına sahip olacaksınız.

4 yıl süre ile başka yerde çalıştığınızın, sigortalarda o döneme yönelik işe başlama kaydı olmadığı için maalesef o günlere binaen geriye dönük prim yatırma hakkınız bulunmamaktadır.

Ancak o işyerinde 4 yıl çalıştığınızı ispatlayıcı belgeleri (maaş bordrosu, banka dökümü vb.) sosyal sigortalara sunarsanız, sigortalar bu konuda gerekli araştırmaları yapıp o sürelerinizin de sayılması adına gerekli işlemleri başlatacaktır.

Mevzuatımıza göre 01 Ocak 2008 öncesi sigortalı olarak çalışmaya başlamanız hasebiyle emekli yaşınız doğum tarihinize göre yasada düzenlenmiş olup bu da sizin için şu an 60 yaştır.

Kaç yıl daha yatırım yapmalıyım?

Selamlar.

18 Ocak 1978 doğumluyum.

7,5 yıl kesintisiz yatırımım oldu.

15 seneden emekli çıkmam için kaç yıl daha yatırım yapıp, kaç yaşında emekli çıkabilirim?

İlk sigortalılık tarihiniz 01 Ocak 2008 öncesi ise 7,5 yıl daha yatırım yapıp 60 yaşında 15 yıldan emekli çıkabilirsiniz ki 15 yıldan emekli çıkacaksanız 55-60 yaş arasında 600 gün prim yatırma koşulunu da yerine getirmeniz gerekmektedir.

Eğer ilk sigortalılık tarihiniz 01 Ocak 2008 sonrası ise o zaman Sosyal Güvenlik Yasası’na tabii olacağınız için 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında emekli olma hakkına sahip olursunuz ve bu yasa kapsamında olduğunuz için de 15 yıldan emekli çıkacaksanız son 5 yılda 600 gün prim yatırma koşulu aranmaz.

Nereden emekli çıkmalıyım?

Merhabalar Devrim Bey.

Ben 1976 doğumluyum.

1999-2013 yılları arasında 14 yıl Türkiye’de emekli sandığına bağlı bir üniversite hastanesinde hekimlik yaptım.

Ardından 2013 yılında KKTC’ye döndüm.

8 yıldır burada çalışıyorum.

Hangi yaşta emekli olabilirim?

Türkiye’den mi, Kıbrıs’tan mı emekli olmak benim için daha avantajlı olabilir?

Bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

01 Ocak 2008 sonrası KKTC’de ilk kez sosyal sigortalı olduğunuz için KKTC’de 15 yıl prim yatırımı ile 63, 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında emekli çıkabilirsiniz.

Türkiye’den emekli çıkmanız KKTC’de alacağınız emekli maaşını hiçbir yönden etkilememektedir.

25 yıl prim yatırımı ile doğum tarihiniz hasebiyle 62 yaşında KKTC’den emekli olma hakkına sahip olacaksınız.

Size tavsiyem burada 25 yılınızı tamamlayıp 62 yaşında KKTC’den tam bir emekli maaşı almaya hak sahibi olmanızdır.

Yukarıda da izah ettiğim gibi bunun yanında TC’den emekli olmanız KKTC’deki emekli maaşınızı olumlu ve/veya olumsuz etkilememektedir.

Emekli çalışanım. Maaşım artar mı?

Merhaba, ben 1963 doğumluyum.

2013’te sigortalardan emekli oldum ve özel sektörde çalışmaya devam ediyorum.

Sekiz yıldır sigortam yatıyor, işten ayrıldığım zaman bu sekiz yıllık yatırımım, emeklilik maaşıma yansıyacak mı?

Sosyal Sigortalardan emekli olduktan sonra çalışmaya devam edip, sigorta yatırımlarına devam eden kişilerin, emekli iken prim yatırdıkları ücret eğer emekli olmadan önceki yatırım yapılan ücretten yani basamaktan daha düşükse emekli maaşına yönelik hiçbir artış ve/veya ayarlama olmamaktadır.

Bu sebeple artış yönünde bir ayarlama yapılması adına emekli çalışan iken yatırım yapılan basamağın, çalışırken yatırım yapılan basamaktan daha düşük olmaması gerekmektedir.

Bunu biliyor musunuz?

Fesih nedeni sayılamayacak haller?

İşçinin sendikaya üye olması;

Çalıştığı işyerinde yasal bir eyleme katılması;

İşçi temsilcisi olmak, işçi temsilcisi olarak hareket etmek veya işçi temsilcisi olarak hareket etmiş olmak;

Bir işveren hakkında, yasa ve mevzuatı ihlali nedeniyle dava dilekçesi dosyalamak veya dosyalanması işlerine katılmak veya yetkili yönetsel makamlara başvurmak;

Belgelenmesi koşulu ile analık, hastalık veya yaralanma nedeniyle geçici olarak işe gelmemek; ve

İşçinin dili, dini, ırkı, cinsiyeti ve siyasi düşüncesi.

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