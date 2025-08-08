Sıcak hava etkili olmaya devam edecek

Hafta süresince alçak basınç sistemi ile birlikte sıcak hava kütlesinin etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Dairesi’nden 9-15 Ağustos’u kapsayacak dönemle ilgili verilen bilgiye göre, yarın hava açık ve az bulutlu öteki günler açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 41–44, sahillerde 36–39 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.