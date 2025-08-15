Seyir halindeki araçta yangın

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda dün akşam seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polis basın bültenine göre, Salih Özkurt’un kullanımındaki HM 843 plakalı araçta saat 19.30’da çıkan yangın, elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu başladı.

Yangına ilk müdahale yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından ve ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Çıkan yangında araçta zarar meydana geldi.

Polisin soruşturması sürüyor.