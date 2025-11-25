Serdaroğlu: Kadına yönelik şiddet toplumsal mücadeleyle son bulmalı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, kadına yönelik şiddetin coğrafi sınır tanımayan ortak bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu utanç verici durumun son bulması için çok yönlü toplumsal mücadele çağrısında bulundu.

Serdaroğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugünde, kadınların yaşamın her alanında karşılaştıkları temel sorunlara dikkat çekti.

Serdaroğlu, bu sorunlar arasında ayrımcılık, sömürü, cinsiyet eşitsizliği, mobbing, ev içi şiddet ve toplumsal şiddet gibi insan hakları ihlallerinin yer aldığını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin sadece belirli bölgelerin değil, tüm toplumların ortak sorunu olduğuna işaret eden Serdaroğlu, kadınların dünya genelindeki krizlerde yaşadığı kırılganlığa da dikkat çekti.

Serdaroğlu, “Dünyada savaşlar meydana gelmektedir. Kadınlar, gerek savaş ve çatışmalarda gerekse doğal afet ve iklim değişikliği gibi haller karşısında en kırılgan grubu oluşturmaktadır ve dolayısıyla şiddete daha açık hale gelmektelerdir.” dedi.

Ülkedeki duruma da değinen Serdaroğlu, ülkede yaşanan ve utanç duyulan kadın cinayetleri ve tecavüz vakalarının üzüntü verici bir şekilde devam ettiğini, var olan yasal düzenlemelerin ve cezai yaptırımların yetersiz kaldığını söyledi.

Serdaroğlu, kadına yönelik şiddetin son bulması için çok yönlü toplumsal bir mücadele yürütülmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. Serdaroğlu, bu mücadeledeki sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiklerini ve her türlü şiddete karşı durduklarını açıkladı.

Sendikal çalışmaların odak noktasında öncelikli olarak her yıl düzenlenen eğitimler olduğunu söyleyen Serdaroğlu, kadına yönelik şiddet konusuna özellikle yer verilerek emekçilerin ve ailelerinin bilgilendirilerek, farkındalık yaratılmasının amaçlandığını kaydetti.

Ayrıca Serdaroğlu, kadın çalışanların işyerlerinde uğradığı her türlü ayrımcılık, fiziksel ve cinsel taciz konularının sendikanın en temel çalışma alanı olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, “Kadınlar hayatın her alanında var olacaktır” dedi.