Selanik ödüllerle kapanırken İstanbul’da heyecan giderek yükseliyor

Murat OBENLER

Bu yıl Tempi’de meydana gelen trajik tren kazası gölgesinde gerçekleşen 25. Uluslararası Selanik Belgesel Film Festivali’nde ödüller sahiplerini bulurken Nisan ayında yapılacak 43. İstanbul Film Festivali’nin de Onur Ödülleri belirlendi. Selanik’te Altın Alexander ödülü Under the Sky of Damascus filmi ile Heba Khaled, Talal Derki ve Ali Wajeeh’e giderken İstanbul’da da Onur Ödülleri usta sinema ve tiyatro oyuncuları Kayhan Yıldızoğlu ve Nevra Serezli’ye verilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 7-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 42. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü sahipleri belirlendi. Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl iki usta sinema ve tiyatro oyuncusu, Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli'ye verilecek. Ödüller, festivalin 6 Nisan akşamı yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.

Ayrıca İFF, Zurich Sigorta işbirliğiyle Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemaya kazandırmaya devam ediyor. Sinemaseverler bu yıl Metin Erksan'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Hamlet rolünü Fatma Girik'in üstlendiği, 1976 yapımı İntikam Meleği – Kadın Hamlet'i Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek. Zaman içinde kült mertebesine ulaşan film, 42. İFF kapsamında geçen yıl hayatını kaybeden Fatma Girik anısına restore kopyasından gösterilerek yeniden beyazperdeyle kavuşacak.

Tren kazası gölgesindeki Selanik Belgesel Festivali’nde ödüller verildi

Tren kazası gölgesinde ve sinema sanatının umut verici ışığı altında 2-12 Mart’ta gerçekleşen 25. Uluslararası Selanik Belgesel Film Festivali’nde ödüller de törensiz olarak dağıtıldı. Jürinin Rea Apostolides, Alin Taşçıyan ve Jeffrey Winter’den oluştuğu Uluslararası Yarışma’da Heba Khaled, Talal Derki ve Ali Wajeeh’in Under the Sky of Damascus filmine giderken Gümüş Alexander ödülü ise Who I Am Not filmiyle Tünde Skovrán’ın oldu. Narrow Path to Happiness filmiyle Kata Oláh ise Özel mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yenigelenler Yarışması

Altın Alexander “Dimitri Eipides” Ödülü: The Voice - Dominika Montean-Pańków

Gümüş Alexander Ödülü: In the Sky of Nothingness with the Least -Christos Adrianopoulos

A Special Mention :Ladies in Waiting- Ioanna Tsoucala

Film Forward Yarışması

The Golden Alexander: Blue Bag Life- Alex Fry, Rebecca Lloyd Evans, Lisa Selby

The Silver Alexander: Dogwatch -Gregoris Rentis

The Immersive: All Around Cinema Yarışması

Golden Alexander: Darkening-Ondřej Maravec

A Special Mention: The Man Who Couldn’t Leave-Singing Chen

En İyi Podcast Ödülü

From a Wonder to a Trauma-Constantinos Vrettos

A Special Mention: Halcyone- Phaedra Chatzopoulou

Scholarship award ENS Louis Lumière Ödülü

(French Institute of Upcoming Audio Documentary Creator):

Dimitris Roidis for A City Walk (Script - Narration: Ioanna Siskou)

The Mermaid Ödülü

The Mermaid Ödülü: Who I Am Not -Tünde Skovrán

A Special Mention:Leon- Wojciech Gostomczyk

The “Human Values” Ödülü:

Red Herring- Kit Vincent

Yunan Yayın Kurumu Ödülü:

Kristos, the Last Child -Giulia Amati

Proje ödülü: The Man with the Broken Arm

GFC Ödülü :

In the Sky of Nothingness with the Least -Christos Adrianopoulos

The International Amnesty Ödülü

Ithaka: A Fight to Free Julian Assange - Ben Lawrence

The FIPRESCI Ödülü (Uluslararası Yarışma)

I Like It Here- Ralph Arlyck

The FIPRESCI Ödülü(yunan filmi)

Kristos, the Last Child- Giulia Amati

The PEKK Ödülü

Queen of the Deuce - Valerie Kontakos

The WIFT GR Ödülü

Yönetmen Tünde Skovrán (Who I Am Not)

WWF Greece Ödülü

Mighty Afrin: In the Time of Floods-Angelos Rallis

Gençlik Jürisi Enİyi Yunan Filmi Ödülü

Kristos, the Last Child- Giulia Amati

Jüri Özel Ödülü: In the Sky of Nothingness with the Least- C.Adrianopoulos

The Fischer Audience Award “Peter Wintonick”

The Laughing Boy- Alan Gilsenan

Inside Kabul - Caroline Gillet & Denis Walgenwitz

AKOE/AMFI: The Story of a Revolution (*Just to sleep on their chest…)- Iossif Vardakis

My Cut -Thanasis Tatavlalis

The Fischer Seyirci Ödülü

Being an Islander- Dimitris Bouras