Sefil Beach!

Palm Beach Otel, kapalı Maraş ile askeri bölge sınırında, Kıbrıslı Rumlardan kalma bir tesis, malum…

Tam da “talan”ı anlatan bir örnek olarak duruyor karşımızda…

Savaş sonrası sahibi “Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi” oldu.

Öncesi kimdi, bilmiyorum.

Harika bir tesis, rüya gibi bir sahil…

Asil Nadir'e verilmişti bir dönem...

O yılları anımsıyorum, geceleri revü şovlar düzenlenir, açık büfeler kurulur, plaj partileriyle sabahlara kadar dans edilirdi.



Palm Beach Otel kumsalı ile yasak bölge arasında dikenli teller vardır, barikatlar, tel örgüler, o anlamda da dramatik bir örnektir doğrusu…



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Türkiye’de bir işletme olan Dedeman’a devredildi sonrasında işletme…

Ortaklar kendi içinde bölüştü derken...

Devlet Emlak ve Malzeme'nin en son kiracısı Sözer Özel oldu.

- Bir dönem Kıbrıs Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştı. -

2008 yılında bu kez Erbil Arkın, kiracıdan kiraladı.

Bakanlar Kurulu sanırım bunun için özel de bir karar aldı, bir istisna yarattı, “alt kiracı” gibi bir model oluştu.



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"23 milyon dolara yakın yatırım yaptık" diyor işletmeci!

Ciddi bir yatırım yapıldığını biliyoruz.

Epey bir süreç atıl kalmıştı, yeniden modern bir görünüm kazandı, son derece profesyonel ve titiz bir çalışma anlayışına kavuştu otel…

900 bin Euro yıllık kira ödediği iddia ediliyor, Arkın’ın…

Devlete değil, kiracıya…

Kiracının kiracısı 900 bin euro ödeme yapıyor.

Devlet Emlak Malzeme Dairesi’nin kiracından aldığı kiranın ise 40 bin euro olduğu iddia ediliyor.



900 bin al, 40 bin öde, eğer gerçekse ne yaman bir hesap bu öyle!

Dünyaya “mülkiyet hakkına saygılı açılım” anlat sonra…

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Kiracı, alt kiracının sözleşmesini birkaç sene önce tek yanlı feshetmiş.

“İmtiyaz Sahibi” ile “işletmeci” uzlaşamadı diye anlatıyor (güya) devlet!



İhtilaflı bir durum ve mesele yargıda...

Geçenlerde bir karar çıktı, casino işletme izni iptal edildi, Palm Beach Casino kapatıldı.

Şimdi 200 çalışan işsiz!

En suçsuz insanlar sokakta...

Bir otelin daha geleceği belirsiz…

Bir yatırımcının daha boynu bükük ve yine bir yönetim ayıbı var ortada…



“Sözleşme sona erdi, sorun oldu, mahkeme casinonun işletilmemesine yönelik ara emri kararı aldı, o karar uygulandı” diyor devlet!

“Kiracılar uzlaşamadı” diyerek aradan sıyrılıyor.



Ne “uluslararası hukuk” anlamında adalet var…

Ne “yerel…”

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Savaş ganimeti üzerinden böyle bir sonuç var ortada!

Sefalet…