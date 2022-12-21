Seçim notları

Bugünün sayfasını yerel seçim notlarına ya da analizine ayırdım...

Bazı bölgeler, hatta tüm bölgelerle ilgili izlenimlerimi yazmak istiyorum...

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Mesela ilk sırada Çatalköy – Esentepe...

UBP oylarını Çatalköy’de Mehmet Hulusioğulları’na, Esentepe’de Cemal Erdoğan’a dağıttı.

Sözde, “koalisyon hükümetinin ortak adayı” olan YDP’nin adayı desteklenecekti... Olmadı... Sözde kaldı...

YDP’liler bu duruma çok kızgın...

“Erhan Arıklı olsaydım, şimdiden bu koalisyondan çekilirdim” diyenler var...

Çünkü film apaçıktır ve vizyondadır... YDP’li adaya resmen oyun oynanmıştır, koalisyon ortaklarının birbirlerine verdiği sözler, her zaman verdikleri sözler gibidir, aldatmacadır hatta yalandır!

Ceyhun Kırok hocam, hem Çatalköy hem Esentepe’de CTP’nin oylarının üstüne küskün – bölünmüş UBP’li oyları hatta YDP’li oyları da alarak son düzlüğe rakipleri ile arasındaki farkı açarak girdi. Kazanacak.

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Öteki yazıda açık desteğimi de belirttim...

Lefkoşa’da önemli bir yarış var...

Son düzlükte bu yarış hala Dr. Sıla Usar İncirli ve Mehmet Harmancı arasında...

Ama unutmayalım ki Dr. Sıla yarışın başında Harmancı’nın gerisindeydi...

Saha çalışması ve projeleri ile seçmenin güvenini kazanmayı başardı. Salı akşamı Lefkoşa’daki gövde gösterisinde zirve yaptı...

Önümüzde 3, bilemediniz 4 gün kaldı...

Dr. Sıla’nın yakaladığı bu yükseliş belli ki onu Lefkoşa Belediye Başkanlığına taşıyacak.

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Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar’ın ismi çok eskidi...

Yönetim anlayışı, başkanlıktan çok Güzelyurt’un sahibi noktasına gelmesine sebep oldu...

Çağdaş belediyecilik hizmetlerine özlem duyan Güzelyurtlular artık net bir şekilde Osman Bican diyor...

Osman Bican ile Salı akşamı canlı yayın yaptık...

Bu arada araya girelim ve belirtelim, artık Salı akşamları da bir şekilde Sim Tv ekranında olacağız...

Osman Bican bu programın ilk konuğuydu ve başkanlığa yüzde yüz hazır olduğunu kanıtlıyordu.

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Mağusa için artık söylenecek bir şey yok. Halk dürüst, planlı ve hesap verebilen bir belediyecilik görmek istiyor...

Mağusalılar Süleyman Uluçay’la buna ulaşabileceklerini gayet açık bir şekilde gördü.

Maraş yalanları ve şovları ile milli dava dışında hikayesi olmayanlara artık bu ülkenin seçmeninin karnı toktur...

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Girne’de Murat Şenkul ilk başta sanki üçüncü sırada gibiydi...

Aday tanıtım gecesine katıldım...

Coşku ve heyecana tanık oldum...

Kesinlikle yarış çok çetindir, üç aday da iddialıdır ve favori şu anda Murat Şenkul’dur...

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Girne ile birlikte, heyecanlı yarış yaşanacak yerler mi?

Bana göre Girne ile birlikte, Gönyeli – Alayköy, Beyarmudu ve Alsancak – Lapta – Çamlıbel ve Yeni Boğaziçi bölgelerinde aynı heyecana tanık olacağız...

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Özellikle Alsancak – Lapta – Çamlıbel’de UBP’nin bölünmüşlüğü Fırat Ataser ve Fuat Namsoy’un oylarını haliyle bölüp aşağıya çekerken, CTP adayı Emre Efendi ve bağımsız aday Salahi Türel Uçkan’ın şansları yükseliş sergiliyor...

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CTP’li adayların kesin kazanacağı, hiiiiiç yoruma gerek olmayan 7 belediye mi?

Lefke, Geçitkale – Serdarlı, Değirmenlik – Akıncılar, Mehmetçik – Büyükkonuk, Güney Mesarya, Dipkarpaz – Yeni Erenköy ve Dikmen...

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UBP’li adayın çok iddialı olduğu tek belediye İskele...

UBP’li adayın az iddialı olduğu tek belediye ise Beyarmudu...

DP’nin tek belediye başkan adayının bulunduğu Tatlısu’da ise bu parti her zamanki gibi iddialı...

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Yazdıklarımı bir yere not alın...

Yanılacak mıyım?

Pazartesi konuşalım...

Dr. Sıla

Taraf olmak...

Pazar günkü yerel seçimde...

Elbette “tarafım” ve kazanmasını çok istediğim adaylar var...

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Herkes dostumuz, arkadaşımızdır ve yarışa girme cesareti gösterenlere başarılar dilerim ama tekrar ediyorum, gerçekten kazanmasını çok istediğim, kazanırsa ülkeye veya beldeye çok ciddi katkısı olacağından emin olduğum adaylar kesinlikle vardır...

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Mesela mı?

Mesela Dr. Sıla Usar İncirli...

Kazanacağından da eminim çünkü görüntü, gidişatın çok iyi olduğunu, yarışı önde götürdüğünü gösteriyor...

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Soyadı mı?

Rastlantı veya isim benzerliği değil; yeğenimle evlidir Doktor Sıla...

Çocukluğumda hep şakalaştığım, dedemle aynı adı taşıdığı için de hala “dede” dediğim – meslektaşım, yeğenim, arkadaşım Mehmet İncirli...

Oğlumun da iki adından biridir “Mehmet”...

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Evet, Dr. Sıla, iyiliği ile güleç yüzü ile çalışkanlığı ile meslek anlamında hep yanımızdadır... Doktorumuzdur...

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Ve Dr. Sıla, barıştan, insanlıktan, iyilikten, güzellikten yana siyasi bir çizgidedir... Yoldaşımızdır...

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Ve belki de tümü bir yana; ya da yukarıda yazdıklarımdan daha da önemlisi; Dr. Sıla, bu ülkede tüm yaşamını barış mücadelesine adamış olanlarımız için her zaman efsane olacak Naci Talat Usar’ın bize en güzel, en kıymetli emanetidir...

Bir büyüğümün geçtiğimiz Salı akşamı Lefkoşa’da düzenlenen CTP aday tanıtım gecesinde, gözyaşlarıyla birlikte söylediği gibi; “Sıla, Naci’nin bize mirasıdır”...

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Rakiplerinin tümü de bu ülkenin önemli değerleridir elbette ve onlara da saygım – sevgim kesinlikle bakidir ama sevgili doktorumun bu zor yarışı kazanacağından eminim...