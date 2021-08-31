Savrulduğumuz yeter!

Kamu maliyesinde tasarrufa ihtiyaç olduğu açıktır.

Yine açık olan bir başka gerçek, pandemi sürecinde tasarruf yapılacak alan “sağlık” değildir.

Ek mesailer durdurulabilir.

“İnsan yaşamını doğrudan etkileyen” işler dışında tümü!

Merak etmesinler, hayat durmaz, bir grup insanın geliri azalır sadece…

Törenler ve ikram giderlerinden olabilir tasarruf…

Olmalıdır da!

Şimdi “kutlama” zamanı değildir.

Bir de yaşadığımız olağanüstü süreçte “üst kademe”ye yönelik maaş daraltılması yapılabilir!

Varsın on beş binin üzerinde kazanmasın kimse!

Bu ülkede üç bin sekiz yüz liraya yaşanabiliyorsa, birileri de yüklü maaş pusulalarına çizgiyi çekebilmelidir!

Geçici bir süre “dondurulabilir” bu ücretler!

En azından salgın sonuna dek…

Dünya kadar “imtiyaz” var, bunlar daraltılabilir pek âlâ!

Keşke onca partizan istihdam, atama, danışman alınmasaydı da hiç gerek kalmasaydı tüm bunlara!



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Dünya Sağlık Örgütü’nün testlerle ilgili en güncel açıklamasına göre “Covid-19 vaka tanımına uyan herkese aşı durumuna bakılmaksızın test yapılmalıdır.”

O zaman tasarruf sağlanacak alan testler olamaz.

Şunu da belirtiyor Dünya Sağlık Örgütü…

“Covid-19 vaka tanımına uyan herkese test yap ancak test kapasitesi yetersiz ise öncelikli olarak aşağıdaki grupları ihmal etme…”

a) Ağır hastalık geçirme olasılığı olan risk grupları.

b) Sağlık çalışanları.

c) Yatarak tedavi hizmeti alan hastalar.

d) Bakım evleri gibi kapı ortamlarda yaşayanlar.

Maliyet ve test kapasitesi sorunu varsa, herhangi bir riski ya da semptomu olmayanların taranmasını önermiyor Dünya Sağlık Örgütü…

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Maliye’nin kaynaklarını doğru yönetmesi önemlidir.

“Herkese ücretsiz test” illaki gerekmiyor.

Öncelikler belirlenmelidir.

PCR testleri pozitif vakalar ve temaslıları dışında ücretli olabilir.

Bunu anlarım.

Ancak “hızlı (antijen) testler” özellikle kalabalık mekânlarda çalışan ve toplumla doğrudan temaslı olan meslek gruplarına kamusal bir hizmet olarak ücretsiz sunulmalıdır mutlaka…

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Yönetilmiyor, savruluyoruz.

Başbakan ve hükümet kaçıncı kez ilan ettiği bir kararı geri alıyor, hesap tutmaktan usandım…

Her defasında kaş yapayım derken göz çıkartıyorlar.

Kör ettiler ülkeyi…

Yeter!