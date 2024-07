“Şarkılarımız ve mücadelelerimiz, barış ve adalet için”

▶ “UMUT GENÇLİKTEDİR…” 3-4-5 Temmuz tarihlerinde, Lefkoşa’nın güneyinde gerçekleştirilecek "Kıbrıs Gençlik ve Öğrenci Festivali” öncesi YENİDÜZEN’e konuşan EDON Genel Sekreteri Seviros Kulas, “Dünyada bugünkü gelişmeler olumsuz olabilir ama dünyayı değiştirme umudu her zaman canlıdır, çünkü umut gençliktedir” dedi.

▶ İKİ TOPLUMLU MÜZİK GRUBU KONSERİ… Her yıl yüzlerce gencin katkısı ve binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, bu yıl da birçok etkinlik yapılacak. 5 Temmuz gecesi ana sahnede iki toplumlu müzik grubu “Let's Sing Together Band” sahne alacak.

Tünay MERTEKÇİ

EDON’un 36. “Kıbrıs Gençlik ve Öğrenci Festivali” 3-4-5 Temmuz tarihlerinde, “Şarkılarımız ve mücadelelerimizle, barış ve adalet için” sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Yıllardır yüzlerce gencin gönüllü çalışması ve binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilen festival, Lefkoşa’nın güneyinde Mağusa Kapısı Hendeği'nde yapılacak. Birçok Kıbrıslı Türk gencin de her yıl destek verdiği festivalin üçüncü gününde, iki toplumlu müzik grubu “Let's Sing Together Band” sahne alacak. YENİDÜZEN’e konuşan EDON Genel Sekreteri Seviros Kulas, festivale katılım çağrısı yaparak “Dünyada bugünkü gelişmeler olumsuz olabilir ama dünyayı değiştirme umudu her zaman canlıdır, çünkü umut gençliktedir” ifadelerini kullandı.

“Yıllardır büyük bir tutkuyla…”

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren siyasi parti AKEL’in gençlik örgütü EDON tarafından düzenlenen gençlik festivali bugün başlıyor. EDON Genel Sekreteri Seviros Kulas, söz konusu festivali uzun yıllardır büyük bir özveriyle düzenlediklerini söyledi. Yıllardır büyük bir tutkuyla festivalin düzenlendiğini kaydeden Kulas, söz konusu festivalin, gençlerin kalplerinde ve zihinlerinde kök salmayı başardığına dikkat çekti. Festivalin gençlere, alternatif bir eğlence olanağı da sunduğuna vurgu yapan Kulas, “Aynı zamanda mücadelenin ve ideallerin de kalesi olan hayat dolu bir festival” dedi. EDON Festivallerinin, yıllarca yeni nesillerin dikkatini çekmeyi başardığını söyleyen Kulas, bu festivaller aracılığıyla yeni neslin, mücadelelerinin, beklentilerinin ve vizyonlarının da anlatıldığının altını çizdi. Kulas, “EDON Festivali'nin kültürel bir gösteri olmasının yanı sıra, aynı zamanda önde gelen siyasi ve sosyal bir etkinlik olduğu da biliniyor” diye konuştu.

“Ortak mücadelelerimizin geliştirilmesine adanmış bir alan”

“EDON Festivalleri daima ilerici gençlik hareketinin vizyonlarını, beklentilerini ve rekabetçi hedeflerini ifade eden bir platform oldu” diye konuşan Kulas, böyle olmaya da devam ettiğini kaydetti. Festivali, “Her zaman emperyalizme ve savaşa karşı mücadelenin vurgulandığı ve uluslararası dayanışmanın ifade edildiği bir alan, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin ortak mücadelesinin pratikte şekillendiği bir yer” olarak niteleyen Seviros Kulas, Kıbrıslı Türk gençlik örgütlerinin festivale yıllardır katılım sağladığını anımsattı. EDON Festivallerinin, iki toplumun gençleri arasında ortak eylemin geliştirilmesi açısından da olanak sunan bir alan olduğunu vurgulayan Kulas, “EDON Festivallerinin gerçekleştirildiği yerin en merkezi noktasında her zaman İki Toplumlu Uğrak Yeri bulunmaktadır. İki toplum arasında yeni tanışmaların ve temasların gerçekleştirilmesine, ortak sorunlarımızın paylaşılmasına, ortak tarihimizin ve ortak mücadelelerimizin geliştirilmesine adanmış bir yer” dedi. İki toplumdan gençlerin buluşmalarında iki toplumu da ilgilendiren meselelerinin tartışıldığını dile getiren Kulas, “Festival çerçevesinde iki topluma ve Kıbrıs sorununa ilişkin kitaplar sunuluyor. Ayrıca örneğin her yıl ortak lehçemizi öne çıkaran dil oyunları da yer alıyor. Yıllardır pek çok Kıbrıslı Türk genç festivale katılarak, (mesafe, ulaşım zorluğu, para birimindeki değer farkı vb.) mevcut pratik zorluklara rağmen bu geleneği sürdürmektedir” diye konuştu.

Festivalin üçüncü gününde iki toplumlu müzik grubu sahne alacak

Bu yılki festivalin, 3-4-5 Temmuz'da Lefkoşa’nın güneyindeki Mağusa Kapısı Hendeği'nde gerçekleşeceğine dikkat çeken Kulas, festival etkinliklerinin doruğa çıkacağı 5 Temmuz gecesi, ana sahnede iki toplumlu “Let's Sing Together Band” müzik grubunun sahne alacağının altını çizdi. Kulas, festivalin kültürel içeriğinde iki toplumluluk unsurunun yer alacağına işaret etti. Festivalde nelerin olacağıyla ilgili bilgi veren Kulas, “Sanat Köşesi, EDON’un görüşlerinin yer alacağı Tematik Merkezler, kitapçılar, Öğrenciler Köşesi ve Genç Emekçiler Köşesi, Halk Gelenekleri Köşesi, spor gösterileri, yurt dışından gençlik örgütlerinin temsilcilerinin olacağı enternasyonalist kent…” gibi birçok faaliyetin festivalde yer alacağını dile getirdi. Seviros Kulas, aynı zamanda festival kapsamında, tartışmalar, seminerler ve belgesellerin de yer alacağını kaydetti.

“Adalet için mücadeleye devam”

Her EDON Festivali’nin somut bir slogan altında düzenlendiğine dikkat çeken Kulas, bu yıl 36'ncısı düzenlenen festivalin “Şarkılarımız ve mücadelelerimizle, Barış ve adalet için” sloganıyla gerçekleştirileceğini söyledi. “Bu siyasi slogan, Kıbrıs gençliğine yönelik siyasi önerimizi de içermektedir” diye konuşan Kulas, ilerici gençliğin ve EDON’un Kıbrıs'ta ve dünyada barış için mücadele ettiğinin altını çizdi. “Daha adil bir dünya” hayal ettiklerini söyleyen Kulas, “Dünyada bugünkü gelişmeler olumsuz olabilir ama dünyayı değiştirme umudu her zaman canlıdır, çünkü umut gençliktedir” diye ekledi.