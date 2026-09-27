"Sanatın, dansın ve yaratıcılığın daha çok önemsendiği; kadınların kendini güçlü, özgür ve güvende hissettiği bir dünya hayal ediyorum"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam…Yaratıcı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Muhtemelen yine tamamen masa başı bir iş olmazdı. moda / içerik üretimi / organizasyon

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kendi işimi kurma ve markalaştırma

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Yurt dışına gidip orada istediğim bölümü okumamak

En büyük sevincim… Benim en büyük sevincim, emek verdiğim bir şeyin gerçekten karşılığını görmek. Özellikle dans ettiğimde, sahneye çıktığımda ya da kendi yarattığım bir etkinliğin insanların gerçekten hoşuna gittiğini gördüğümde çok mutlu oluyorum. Benim için sadece başarılı olmak değil, verdiğim emeğin görünür olması ve insanlarda bir karşılık bulması çok değerli.

Hayatımın dönüm noktası… Korkmama rağmen devam etmeyi öğrenmem

Beni en çok etkileyen yazar… David D. Burns

Başucumdaki kitap... Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

En keyif aldığım müzik.. Smells Like Teen Spirit- Nirvana

En son izlediğim film… Apax

Kendim için son aldığım şey… Yüzük

Dolabımdaki en gereksiz şey… Basketbol topu şeklinde bir çanta

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Benim için alınabilecek en güzel hediye, beni gerçekten tanıdığını hissettiren ve ‘bunu görünce seni düşündüm’ dedirten bir şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok fazla detay düşünmem

Kendimde beğendiğim özellik… Sınır koyabilmek

Olmasa da olur… Her şeyin kusursuz ve planlı olması

Olmazsa olmaz… Keyif almak

En iyi yaptığım yemek… Dolma

Hayalimdeki dünya… Hayalimdeki dünya; insanların birbirini desteklediği, herkesin kendi yolunu özgürce seçebildiği ve yaptığı işin değer gördüğü bir dünya. Sanatın, dansın ve yaratıcılığın daha çok önemsendiği; kadınların kendini güçlü, özgür ve güvende hissettiği bir yer. Biraz daha az stres, biraz daha çok özgürlük, kahkaha, dans ve güzel anılar…

Aşk benim için… Aşk benim için; yanında kendim olmaktan çekinmediğim, güvende ve huzurlu hissettiğim bir bağ. Birbirini desteklemek, birlikte büyümek, eğlenmek ve hayatın güzel anlarını paylaşmak. Hem sevgili hem de en yakın arkadaş olabilmek. Alanına saygı duyarken birbirinin yanında olduğunu da hissettirmek. Büyük sözlerden çok, küçük şeylerde kendini belli eden; samimiyet, güven, sadakat ve şefkatin olduğu bir ilişki.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Serenay Sarıkaya

Görmek istediğim yer… New York

Mutlaka yapmak istediğim.. Bir çizgi film karakterini seslendirmek

Son olarak söylemek istediklerim… Hayatımda yapmak istediğim çok şey var ve bazen her şeyi aynı anda yetiştirmeye çalışıyorum. Ama artık kendime, istediğim hayatı kurmak için zaman vermeyi öğreniyorum. Daha çok cesaret etmek, daha çok üretmek, daha çok yaşamak ve yaptığım şeylerden keyif almak istiyorum. Kendime ve hayallerime güvenerek, kendi yolumda ilerlemek en büyük dileğim.