Salamis Bay Conti’de Yeşim Salkım konseriyle unutulmaz bir hafta yaşandı

Akdeniz’in büyüleyici atmosferinde müzik ve Cumhuriyet coşkusu bir araya geldi. Salamis Bay Conti Resort Hotel, misafirlerine unutulmaz bir kutlama yaşattı.

25 Ekim akşamı, Türk müziğinin güçlü sesi Yeşim Salkım, Salamis sahnesinde büyüleyici bir performansa imza attı. Sanatçının sevilen şarkılarıyla dolu repertuvarı, konuklara hem nostaljik hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarıyla süslenen alanlarda misafirler marşlara hep bir ağızdan eşlik etti, Cumhuriyet’in 102. yılına yakışan bir birlik ve gurur atmosferi yaşandı.

Müzik, mutluluk ve Cumhuriyet heyecanının bir araya geldiği bu özel haftada, Salamis Bay Conti Resort Hotel misafirlerine sadece bir konaklama değil, duygulara dokunan bir deneyim sundu.