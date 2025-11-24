Salamis Bay Conti’de ‘Cumhuriyet Bayramı’ coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı onuruna düzenlenen kutlamalarda, otel misafirleri ve personel hep birlikte marşlar söyleyerek bayram coşkusunu paylaştı.

Etkinlik kapsamında hazırlanan özel Cumhuriyet pastası büyük bir gurur ve mutlulukla kesildi. Bayraklarla süslenen alanlarda birlik ve beraberlik ruhunun hissedildiği kutlamalar, Akdeniz’in eşsiz atmosferinde unutulmaz anlara sahne oldu.

Salamis Bay Conti, misafirlerine her zaman olduğu gibi bu anlamlı günde de yalnızca bir konaklama değil, duygu dolu bir deneyim sundu.