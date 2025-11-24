Salamis Bay Conti, Anadolu Hayat Emeklilik iş birliğiyle çalışanlarına özel hayat sigortası sağladı

Salamis Bay Conti, İnsan Kaynakları uygulamalarına bir yenisini ekleyerek Anadolu Hayat Emeklilik ile iş birliği kapsamında 10 yıl ve üzeri çalışanlarına özel hayat sigortası desteği sağladı.

Çalışanlarının motivasyonunu ve bağlılığını onurlandıracak bu uygulama ile çalışan deneyimini güçlendirmeye yönelik adımlarına devam ediyor.

Anadolu Hayat Emeklilik ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde ilgili çalışanlar, geniş kapsamlı bir hayat sigortası güvencesine sahip oldu.

Salamis Bay Conti, çalışanlarının gelişimi ve refahı için sürdürülebilir projeler üreterek sektöründe örnek teşkil etmeyi amaçlıyor.