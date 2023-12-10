Safiye Ayla Kıbrıs’ta-1946-3

Safiye Ayla, Sadi Işılay ve Ahmet Yatman’ın Kıbrıs konserleri, 29-30 Nisan Lefkoşa’da, 1 Mayıs Çarşamba akşamı Lârnaka’nın SALON ROZ’da, 2 Mayıs Perşembe Limasol Rialto Sinemasında, 3 Mayıs Baf’ta ve Lefkoşa’daki umumi arzu üzerine yine 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde yeniden konserlerini verip Lefkoşalılarla bir kez daha buluşmuşlardı. Baf konseriyle ilgili kısa haberi paylaşalım.

“Halkın Sesi, 06 Mayıs 1946, syf:2

Safiye Aylâ Baf’ta

Türkyemizin eşsiz ses sanatkârları Bayan Safiye Aylâ Kıbrıs’ta yaptığı tur esnasında 3.5.946 Cuma günü Kasabamıza gelerek bir konser vermiştir.

Bayan Safiye ve arkadaşları Kemani Sadi ile Kanuni Ahmet Yatman’ın bu konseri çok alkışlanmıştır.

Sanatkârlar bize eşsiz bir gece yaşatmışlar ve unutulmaz bir hatıra bırakmışlardır.”

Gazetenin aynı nüshasında Safiye Ayla konserleriyle ilgili bir başka habere daha rastlıyoruz. Sanatçı ve arkadaşlarının adadaki veda konser tarihi 6 Mayıs yani haberin gazetede yer aldığı akşamı gerçekleştirileceği açıklanıyordu.

“Halkın Sesi, 06 Mayıs 1946, syf:2 (ilan)

MAJİK BAHÇESİNDE (bu akşam)

VEDA KONSERİ

Yarın Türkiye’ye avdet edecek olan kıymetli sanatkârlar

SAFİYE AYLÂ, SADİ IŞILAY, AHMET YATMAN

Kıbrıslılardan gördükleri büyük teveccüh ve alâkadan son derece mütehassis

olduklarından, mukabeleyi şükran olmak üzere tamamen yeni bir programle bu

akşam 8.30’da bir veda konseri vereceklerdir.

Bu konserden herkesin istifade edebilmesi düşünülerek her yer iki şilin yapılmıştır.

Biletler: Kemal Rüstem ve Kardeşleri Kitabevi

Necip Mustafa Ticarethanesi

Hasan Hilmi Eczanesi ve

Majik Bahçesi kişesinden temin edilebilir.”

Adına Veda konseri denilse de bir “veda” konseri olmamıştı. Sadi Işılay beyin Türkiye’ye dönmek zorunda kalması yanında Safiye Ayla’dan bir yardım konseri vermesi rica edildi. Ve konser Lefkoşa Türk Spor Kulübü adına 13 Mayıs gecesi Majik Bahçesinde sadece Ahmet Yatman’ın eşliğinde gerçekleşmişti. İşte 12 Mayıs 1946 tarihli Halkın Sesi gazetesinde söz konusu konserle ilgili çıkan ilân.

“Halkın Sesi, 12 Mayıs 1946, syf:2 (ilan)

BAYAN SAFİYE AYLA VE BAY AHMET YATMAN

Ada halkından gördükleri büyük misafir perverliğe bir cemile olma üzere

SPOR Menfaattine bir KONSER vermeği Kabul ettiler.

13 Mayıs Pazartesi günü akşamı Saat. 8.30’da MAJİK BAHÇESİNDE

Verilecek olan Konsere halkımızın rağbet göstermesi rica olunur.

Hiç işitilmedik şarkılar ve yeni halk türküleri ile tamam iki saat halka fevkalade

bir gece geçireceğiz.

Duhuliye: Localar 1 lira, Numaralı sandalyeler 3/- ve diğer mevkiler 2/-dir.

Biletler: “Merkez Eczanesi”’nden ve LTS Kulübünde satılmaktadır.”

Lefkoşa’dan başlayıp Lârnaka, Limasol ve Baf’ta konserler veren Safiye Ayla’nın bu turnesindeki son konseri bir önceki haberden de okunduğu gibi Lfkoşa’da değil, bir anlamda eksik bırakılan Mağusa’da gerçekleştiriliyordu. Ve bu gerçek anlamda o turnenin “veda konseri” oluyordu.

“Halkın Sesi, 14 Mayıs 1946, syf:2 (ilan)

Mağusa Halkına Müjde

SAFİYE AYLÂ

TÜRK MUSİKİSİ KONSERİ

Muhterem Mağusalıların şiddetli arzuları dolayısıyle

Bu akşam saat 8.30’da

HACI HAMBİ SİNEMASINDA

Zengin bir programle başlanacaktır.

Biletler:

Bugün Mehmed Özkaner Ticarethanesinden ve

Bu akşam da Kişede satılacaktır.

Giriş: Her yer 3 şilin ve Localar 1 Liradır.”