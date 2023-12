Kalabalık bir keder 

Hayat hikayelerimiz çok daha farklı olabilirdi. Sayısız olasılık arasından birini yaşıyoruz yalnızca. Geriye kalan hayatımız için de geçerli bu. Rotayı değiştirmemiz mümkün ama her zaman. Bundan sonrası için farklı bir hayat isteyebilir ve planlayabiliriz. Başımıza neler geleceğini, hangi beklenmedik faktörlerin araya girip önümüzü keseceğini bilemesek de rotayı daha iyi ve güzele doğru çevirmek olasılıklar dahilinde. Fazla ütopik görünüyor olabilir bu söylediğim. Sonuçta aynı sakarlıkları yapmaya devam edecek aynı lanet kişiyiz. Belki de kötü bir mirasın zavallı kurbanlarıyız. Bazı konulardaki kapasite ve yeteneklerimiz yerlerde sürünüyor. Mesele hangi konularda iyi olduğumuz belki de. Enerjimizi iyi olduğumuz alana doğru yönlendirsek mesela. Tek sorun dürüstlüğümüz bu noktada. Ahlaklı olmak hiç bu kadar enayilik sayılmamıştı.

Farklı olasılıklara dair ihtiyacımızı çok güzel saptamış sistem. Para karşılığında bunları vermeyi vaat ediyor bize. Fiziksel görüntümüzü geliştirebiliriz örneğin. Estetik klinikleri kapılarını açıyor sonuna kadar. Çok kolay para kazanmanın yolları var. Emek en düşük değer. Türlü hilesi var her bir başarının. Ünlü olmak çok kolay artık. Bir tuhaflık yaparsın ve görünür kılarsın kendini. Fenomen derler adına. Üstelik paraya çevirirsin bunu. Her şeyin bir yolu var. Google’a sor söylesin. Her derdin devası kayıtlı sanal bir boşlukta.

Dünya bir yerlere doğru koşarken sayısız oyalantı sunuluyor sana. Yenilikleri takip et yeter ki. Artık hasbelkader içine doğduğun aile, köy, kasaba kaderin değil. Kaçarsın gidersin belki bir yerlere. Kader diye yazılanı bozar, kimliklerinin üstünü çizersin. Hayatta kalmaya devam et, çabucak da yaşlanma yeter ki.

Bazı koşullar çok zor, kapatıldığın bazı kafesler var elbet. Yine de zorlanacak olanaklar var. Kafayı çalıştır; bulursun bir biçimde. Hakikat sonrası çağın verdiği mesaj böyle. Bununla sersemlemiş bir insanlıkla karşı karşıyayız. Tuhaf liderleri seçiyor bu insanlık. Bir gösteri obezitesine kapılmış. Habire izlemekle meşgul. Küçük bir alete doğru bakıyor sürekli. Gerçeği değil ekrandakini görmekle meşgul. Kendini de değiştirerek o ekranın içine koyuyor. Olduğundan daha güzel olduğundan daha zeki görünüyor çeşitli numaralarla.

Numarayı sökemeyenler, oyuna katılamayanlar geride nal toplamakla meşgul. Geri kalmış bir güruh bu atı alıp Üsküdar’ı geçenlerin nezdinde. Kimileri yakınlarındaki insanlar. Bilgisizlikle, korkuyla çelme takmaya çalışıyorlar onlara. Bu son derece zeki ve yetenekli kuşağı anlamayanlar onlar. Geçmişin ezberinden kurtulamayan baş belası bazı yaşlılar.

Benim gördüğüm manzara bu şu an. Önümden akıp giden videolar bunu işaret ediyor. Şovunu iyi yapan kazanıyor. Her şey olmak mümkün bu sistemde. Kimliklerin akışkanlığı sağlıyor bunu. Hangisini beğendinse onu vermeye hazır artık sana sistem.

Vasatlar hızla zirveye tırmanıyor. Küçük bir pırıltı yeter parlak bir ışığa dönüşmeye. Başkalarını cezbetmenin türlü yolu var. Her şey satıyor artık. Satamamak bile.

Bir zamanlar yoksul bir genç vardı ama şimdilerde o alemin kralı. Bu masal çok yakın görünüyor şimdilerde.

Sahici olan, gerçekten yetenekli olan güme gidiyor bu kargaşa içinde. Bir çilingir düzeneği bu. Kapıları açtın mı dünya ayaklarının altında.

Bunca sahteliğin mutluluğa dönüşmesi mümkün mü peki? Haz mutlulukla karıştırılıyor çoğu zaman. Haz geçici bir şey aslında. Seni tepelere çıkaran ama sonrasında hızla düşürebilen bir şey. Satılık olan, pazarda dolanan haz sadece; mutluluk değil.

Mutluluk hayattan almaktan çok ona vermekle mümkün. Mutluluk bireyselden öte toplumsal. Bir dönüşüme vesile olmak, katkı yapabilmekle ilişkili. Devrimci bir yanı var mutluluğun. Çürüğe çıkmış geçmiş kuşaklar çok iyi biliyorlar bunu. Dünya karanlıkken senin evin ışıklı olsa kaç yazar. Motorları maviliklere yalnız sürmenin geçici bir keyfi var.

Nasıl da kalabalık bir kedere dönüşmüş dünya. Dışı şatafatlı içi kof bir zaman dilimi bu yaşadığımız.