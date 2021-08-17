Safe Pass için güneyden link açıklandı

Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin bireysel başvuru ile ‘Safe Pass’ Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EU Digital Covid Certificate) alması için link açıkladı.

Kıbrıs Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı’nın açıklamasına göre aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EU Digital Covid Certificate) almak isteyen Kıbrıslı Türkler, gerekli tüm belgelerin eşliğinde elektronik başvuru yapabilecek.

Gerekli tüm belgeler, elektronik biçimde www.moh.gov.cy\edvc linkinde sunulacak.

Başvuru ve eşliğindeki belgeler, başvuru sahibi tarafından başka bir hareket gerekmeden, otomatik olarak eudcc.tcvac@moh.gov.cy elektronik posta adresine iletilecek.

Başvurular incelenecek ve prosedür 48 saat içinde sonuçlandırılacak.

Başvuru sahipleri, başvurularının onaylandığı konusunda elektronik olarak bilgilendirildikten sonra, https://www.eudcc.gov.cy/ linkine tıklayarak EU Digital Covid Certificate EUDCC çıkarabilecek.

Hizmet, Çarşamba günü 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 12.00’de aktif duruma getirilecek.