“Sadece suç işlenirken kayıt yapacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de katıldığı ‘Gündem+’ programında tepkilerin odağındaki yapay zeka destekli trafik kameralarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Arıklı, eski kameraların işlevlerini yitirmiş olması nedeniyle yeni nesil kameraların devreye konulmuş olduğunu öne sürdü.

150 yeni kameranın RADARSAN tarafından hibe edildiğini anlatan Arıklı, kurulumu tamamlanan kameraların test aşamasında olduğunu söyledi.

Kameraların suç fiili oluştuğu anda kayıt yapmaya başladığını ifade eden Arıklı, kameraların sürekli kayıt yapacağı şeklindeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

“Trafik özel yaşama dahil olamaz”

Arıklı, trafiğin özel yaşama dahil olamayacağını ve kamusal bir alanda gerçekleştiğini söyleyerek, “Trafik kuralını ihlal eden sürücü kamusal yaşama yönelik bir tehdit haline dönüşüyor. Kameralar da işte tam bu anda devreye girerek kayıt almaya başlıyor ve işlenen suçu merkeze iletiyor” dedi.

Trafikte kurallara uygun davranan sürücülerin kayıt edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizen Arıklı, “Kameralara karşı çıkanların gerçekten potansiyel bir trafik canavarı olduğunu düşünüyorum. Demek ki suç işliyorlardı ya da suç işlemeye meyilliydiler. Şimdi bunların tespit edilmesinden rahatsız oluyorlar. Ben bunu anlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kameraları kötülemek maksadıyla demode kalmış bir yasa tartışılmaya çalışıldı”

Arıklı, sürüş esnasında bir şeyler yeme-içmenin 1977 yılındaki bir yasa ile yasaklandığını anımsatarak, uygulamadaki durumun ne olduğunu ise bilmediğini söyledi. “Durup dururken bu yasayı gündeme getirdiler” diyen Arıklı, yeni kameraları kötülemek maksadıyla artık demode kalmış bir yasanın tartışılmaya çalışıldığını vurguladı.

Erhan Arıklı, “Beni bu yaygaralarla durduracakları sanıyorlarsa bunlar boş laftır” dedi. Yeni kameralarla ilk etapta, sürat, emniyet kemeri, araç sigortası ve cep telefonu kullanımı kontrolü yapılmaya başlanacağını aktaran Arıklı, diğer ihlallerle ilgili olarak ise yılbaşına kadar uyarı gönderileceğini, sonrasında ceza tebliğine geçileceğini açıkladı.

Bakan Arıklı, halen 130 kameranın ülke genelindeki mevcut eski noktalara monte edildiğini belirterek, bunların tam kapasiteyle hizmete başlamasının ardından 150 kameranın daha farklı yeni noktalara yerleştireceğini aktardı.

“150 yeni kamera daha yerleştirilecek”

150 yeni kameranın yılbaşına kadar ülke genelindeki yeni noktalara yerleşiminin tamamlanmış olacağının altını çizen Arıklı, birçok yerleşim yerinden bölgelerine kamera yerleştirilmesi talebi olduğunu kaydetti.

Arıklı, “Kameralar sadece trafik canavarlarını rahatsız edecek ve trafik canavarlarının canavarı olacak. Trafik canavarı olmak gibi bir niyetiniz yoksa ve kurallara uyuyorsanız kameralar sizi kaydetmeyecek ve ceza yazmayacak” dedi.