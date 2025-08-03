Rumca Gonusan Gıbrıslılar; Yenñi Rehineler

KKTC resmi haber ajansı “Türk Ajansı Kıbrıs” 21 Temmuz 2025 tarihinde, KKTC’de tutuglanan Rumca gonuşan Gıbrıslılarınan ilgili “casusluk şüphesi” ifadesini gullandı. Türkiye’de yayınlanan Hürriyet gazeddasının Gıbrıs’ın kuzeyindeki muhabiri Ömer Bilge yazdığı haberde “KKTC’de 5 Rum casusa suçüstü” başlığını gullandı (Bilge 2025). Ömer Bey tutuglanan Gıbrıslıların mahgemeleri sonuçlanmadan onların casus olduğuna çogdan garar vermişdi.

20 Temmuzdan bir gün önce 19 Temmuzda tutuglanmışdı Gıbrıslılar. Gendi tobraglarından silah zoruyla govulalı 51 yıl olmuşdu. Yüzlerce yıldır bu tobraglarda yaşarkana Türg asgerinin düzenlediyi “Atilla Operasyonuyla” yerlerinden edilmişlerdi. 200 bine yakın Gıbrıslı evlerni, tobraglarnı, hatıralarnı, hayadlarnı bıragıb gidmeg zorunda galdı. Türkiye Gıbrıs’ın kuzeyinde ednig bir temizlig yabdı. Bu ednig temizliyin sonucunda binnerce yerleşiği Gıbrıs’a daşıdı. Yerleşimci kolonyalizm demografi mühendisliyidir da ayni zamanda. Türkiye Gıbrıslıların kamusal ve özel fabrikalarına el goydu. Üretim araçlarnı Türgleşdirdi. Gıbrıslıların belediyelerni, sendikalarnı, partilerni, diyer demogratig kidle örgüdlerni, bütün örgüdlü yapılarnı Türg ordusu kapaddı. Spor ve kültür faaliyedleri sonlandırıldı. Kiliselere el goydu. Bunnarın bir kısmını camiye bir kısmını ambara bir kısmını mandıraya çevirdi. Bır kısmını da yıkılması için bıragdı. Bütün bu saydığım ve saymadığım alannarın hebsinde de “Türklük Sözleşmesi”nin çerçevesinde yenñi kurumlar inşa eddi. Bundan sonra bütün deyerler sünni müslümanlıg ve Türglüg üzerine inşa edilecegdi. Buraşda artıg Türg devletinin ve Türg egemen sınıfının çıkarları asıl olandı. Türkiye, hukuk, siyasi partiler, sendikalar, kültür, spor faaliyedleri, bürograsi hadda yenñi sınıflar oluşdurdu. Bütün bunnarı organize edebilmeg içinsa iki devlet ilan eddi. Bu problemin adı Türk Yerleşimci Kolonyalizmidir. Çünkü Türkiye Gıbrıs’ın kuzeyinde gendinin bir kobyasını yaraddı. Bütün bu inşa süreci Türkiye’nin diregdifleri çerçevesinde gerçegleşdi. Geldiyimiz nogda da tarihsel süreç bize gösderdi ki Türkiye bütün bu süreçlerde Türgce gonuşan Gıbrıslıları gullandı. Onnarın imhasını sürece bıragdı. KKTC’deki kurumlardan tasviye sürecini başladdı.

Türkiye, Türgce gonuşan Gıbrıslı muhalifler için uzun bir zaman “Rum casusu” ifadesini gullanmışdı. Gıbrıslıların hag ve çıkarlarını savunan ya da Türkiye’nin Gıbrıs’daki politikalarına başkaldıran herkes “Rum Casusu” olmagla etikedleniyordu. 2022 yılında TC Dışişleri eski bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gıbrıs’ın kuzeyine geldiyinde CTP’li vekillere “İçinizde PKK’lı vekiller var. Gidin Elçiliğe sorun, dosyadaki fotoğrafları göstersin” ifadesini gullandı (Stelya 2022). 11 Kazım 2024 tarihinde ise KKTC meclis başkanlığı krizinde UBP Gençlik kolları Doğuş Derya’nın Ziya Öztürkler’e olan tebgisini protesdo edmeg için “Mecliste törörist istemiyoruz!” sloganını gullanmışdı (Kıbrıs Postası 2024). Gıbrıslı bir muhalifin açıg açıg “terörisd” olmagla suçlanması 2024 yılında gercegleşdi. Türg resmi ideolojisine hizmed edmeyi reddeden Türgce gonuşan Gıbrıslılar “Rum Ajanı” olmagla suçlanırkana artıg “terörisd” olmagla suçlanmagdaydılar.

Sömürgecinin işgal eddiyi tobraglarda yerliler “düşmanlaşdırılır”. Sömürgecinin bilincli ve sisdematig olarag yerliler için üreddiyi “düşmanlaşdırma” süreci, yerlilerin gendi tobraglarında meşruluğunu ortadan galdırmag içindir. Yerlilerin meşruluğu ortadan galkarkana, sömürgecinin gendi varlığı da meşrulaşma sürecine girecegdir. Sömürgecinin varlığıynan birligde, yerliler yüzlerce yıldır yaşadıgları tobraglarda bir yabancıya dönüşürler.

5 Gıbrıslırumun kuzeye geçib, gendi anayurdlarında bir “casusa” dönüşdürülme süreci Türk yerleşimci kolonyalizminin bir sonucudur. İnsannarımızın ikisi Trikomo’daki koloni mahgemelerinde yargılandı. Polisin ve savcılığın tutuglanan iki gişinin maillerine bagması için taleb eddiyi 3 aylıg süreci yargıç onayladı. İkisiynan ilgili 3 ay tutuglulug gararı çıgdı (Barut 2025). 1 Ağustos 2025 tarihinde ise ayni gişiler asgeri bölgeyi ihlal edmeg suçundan Şeherde asgeri mahgemede yargılandı. 13 gün mahgumiyed aldılar. 4 gişinin dördü barikadlardan geçerkana kimliglerni verdi. 1 gişi vermemiş. Ki vermediyini iddia eddigleri gişi KKTC’ye defalarnan geçmiş ve kimliyini ibraz edmiş. Diyer 4 gişi da bu bir gişiye yardım edmegle suçlandı. Bu dava 1 Ağustos 2025 tarihinde görüşüldü. 1 Ağustos Türk Mukavamet Teşkilatı’nın 67. guruluş yılıydı. TMT’nin gerçeg adı Kıbrıs İstirdad Projesidir. Yani gaybedilmiş tobragların geri alınması. TMT, Özel harp dairesi tarafından guruldu. 67 yıl soğra böyün TMT’nin gurulduğu gün sabah 10.00’dan gece yarısı 12.00’a gadar toblamda 14 saad süren asgeri mahgemede 5 Rumca gonuşan Gıbrıslının yargılandığı tarihi bir duruşma sürecine tanıg oldug. 14 saad boyunca bu insannarın asgeri bölgeyi ihlal edib edmediyi tartışıldı. 63 ve 68 yaşları arasında, çeşidli rahadsızlıgları bulunan 5 insan 14 saad boyunca bunun için yargılandı.Bu insannar Trikomo’daki mallarının tanzim edilmesi için “Taşınmaz Mal Komisyonu”na başvurmuşdu. Mahgemelerde ortaya çıkan ısgandallar mahgemenin tamamen bir düzmece olduğunu gösdermegdeydi. Çog önemli bir barış gazeddacılığı örneği veren Özgür Gazeddadan sevgili Pınar Barut ve Ömer Özok iki gün boyunca yabdıgları canlı yayınnarnan bütün mahgeme sürecini bize agdardılar. Bizlere bir kez daha medyanın özgür olmasının ne gadar deyerli olduğunu hatırladdılar. Eyer onnar olmasaydı devletin resmi haber ajansı gibi çalışan medya organnarı sayesinde kamuoyu bu davaların düzmece olduğunu göremeyecegdi. Bütün bu süreci izlemeg ve sevgili Pınar’ın mahgemede dudduğu nodları dinlemeg isdeyenner için canlı yayın bağlantılarnı buracığa agdarıyorum (Barut 2025b, 2025c, 2025d, 2025e, 2025f, 2025g, 2025ğ, 2025h, 2025i, 2025ı, 2025j).

Simon Aykut Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından tutuglandığından soğra Türkiye Gıbrıs’ın kuzeyinde Rumca gonuşan Gıbrıslılara dair hiş bir adım admamışdı. Türg olmayan emlagcıların tutuglanmasında da herhangi bir tepgi goymadılar. Türgce gonuşan Gıbrıslı mütahidlerle ilgili çeşdli haberlerin çıgmasına rağmen, avgad Akan Kürşat’ın İtalya’da tutuglanıb Kıbrıs Cumhuriyetine teslim edilmesinden soğra da Türkiye bu adımlara garşı herhangi bir politig hamle gerçegleşdirmedi. Peki şimdi Türkiye neden tam da bu zamanda 5 Gıbrıslıyı tutuglama ve onnarı hapsedme gararı aldı?

Ayios Epiktitos (Çatalköy)’de bulunan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ikiz kardeşi Elexus Hotel sahibi Ali Murat Ersoy ve 2 ortağı hakkında Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yerinden edilmiş Gıbrıslılar dava acdı. Davacılardan biri eski Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı Myron Nicolatos’du (Soyel 2025). Davanın açıldığını Gıbrıs’ın kuzeyinde 18 Temmuz 2025 tarihinde, tweeter hesabından ilg duyuran Sabahattin İsmaildi. Simon Aykut, Akan Kürşat, yabancı emlakçılar tutuglanmış Türkiye hişbir siyasal hamle gelişdirmemişdi. Elexus Hotelin sahibi Ali Murat Ersoy’a garşı dava açılmasının kuzeyde yayınlanmasından bir gün soğra buna garşılıg olarag, 19 Temmuz günü 5 Rumca gonuşan Gıbrıslı tutuglanmışdı. KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC Başsavcısı Sarper Altıncık TC’nin Gıbrıs valisi Ali Nihat Başçeri’den herhangi bir emir aldılar mı? Bütün kamuoyunun gözleri önünde yargı makamının TC’nin bir siyasal baskı ve şantaj aracına dönüşmesine garşı Özerdağ ve Altıncık herhangi bir açıklama yapacag mı? Rumca gonuşan Gıbrıslıların yargılanma sürecinde yer alan yargıçların, savcının ve polisin veya onnarın birinci derecede yakın akrabalarında, Gıbrıslırumlara aid mülkler var mıdır? Bu yargılanma sürecinde yer alan bu gişiler TC’den dovrudan veya dolaylı bir şekilde TC’ye aid herhangi bir kurumdan tehdid veya emir aldılar mı?

Demokratig kitle örgüdleri neden bu olaya sessiz galmışdır? Kıbrıslıtürk basını neden bu dava sürecini izlememişdir? Barışı savunan, barış inşası için bir çog edginligde yer almış Gıbrıslıtürg solcuların bir çovu neden siyasal bir rehineye dönüşen Gıbrıslırumlara sahib çıgmamışdır? Kıbrıslılar Barış ve Dayanışma Hareketi dışında bu olaya tavır goyacag, bu olayın politig iç yüzünü deşifre edeceg başga örgütümüz yog mu? Bu ülkenin özgür, bağımsız hukukcuları insan hag ve özgürlüklerinin ihlal edildiyi böyle bir durumda neçun sessiz galmagdadır?

Rumca gonuşan Gıbrıslılar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, yerleşig Ali Murat Ersoy aleyhine atılan siyasal hamleye garşı Türkiye’nin elinde rehin dudduğu insannardır. Yargılanma süreçleri, mahgemede gonuşulannarın hebsi Türkiye tarafından Gıbrıslılara uygulanan ırgcı tavrı ortaya goymagdadır. Yargının igdidar ilişgilernin içinde, sömürgeci tarafından nasıl bir silaha dönüşdüyünü bu davada herkes görmüş oldu. Gıbrıslırum olmayan herhangi birinin Gıbrıs’ın kuzeyinde yaşayadığı hag ihlalleriynan ilgili gonuşan dosdlarımız, onnarın haglarını arayan dosdlarmız neden söz konusu Gıbrıslırumlar olunca sessizleşmegdedir? Türkiye’den gorkuyorlar mı? Yogsa onnarda Türkiye’nin elinde dutulan siyasal rehineler mi?

Gaynag

1-Barut, Pınar. 2025a. "Ben Ismarlama kefil değilim ama bu dava ısmarlama bir davadır." Özgür Gazete. https://ozgurgazetekibris.com/gazete-manseti/184843-bu-dava-ismarlama-bir-davadir.html

2-Barut, Pınar. 2025b. “5 Kıbrıslırum'un yargılandığı davada ara verildi.” Facebook. Özgür Gazete. https://fb.watch/Bdaj6egn8y/

3---------2025c."BEN DEĞİL BU DAVA ISMARLAMADIR." Facebook. Özgür Gazete. https://fb.watch/BdamBGkkro/

4---------2025d.“SON DAKİKA: MAHKEME KARARINI AÇIKLADI.” Facebook. Özgür Gazete.https://fb.watch/BdaxISy79R/

5---------2025e.“SON DAKİKA: 5 KIBRISLIRUM'UN DAVASI MAĞUSA KAZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLMEYECEK.” Facebook. Özgür Gazete. https://fb.watch/BdaC06-b2l/

6---------2025f.“SON DAKİKA: KIBRISLIRUMLARIN YARGILANDIĞI MAHKEMEDEN İLGİNÇ NOTLAR!” Facebook. Özgür Gazete. https://fb.watch/BdaGNxIeoF/

7---------2025g."BU SÖZLERİ UMARIM PGM DUYAR" Facebook. Özgür Gazete. https://fb.watch/BdaIhDEL4q/

8---------2025ğ.“Mahkemeye yeniden ara verildi, son gelişmeler.” Facebook. Özgür Gazete. https://fb.watch/BdaN2OB9CP/

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10---------2025i.“MAHKEMEDE TANSİYON YÜKSELDİ: SON GELİŞMELER.” Facebook. Özgür Gazete. https://fb.watch/BdaScFgGAr/

11---------2025ı.“Karardan önceki son durum.” Facebook. Özgür Gazete. https://fb.watch/BdaUToCcZe/

12---------2025j.“SON DAKİKA: KARAR AÇIKLANDI.” Facebook. Özgür Gazete. https://fb.watch/BdaYv8Ah-u/

13-Bilge, Ömer. 2025. “KKTC’de 5 Rum casusa suçüstü.” Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/dunya/kktcde-5-rum-casusa-sucustu-42885491

14-Soyel, Bekir. 2025. “Şimdi de Elexus davası”. Halkın Sesi. https://www.halkinsesikibris.com/simdi-de-elexus-davasi

15-Stelya, Nikolaos. 2022. "Kıbrıs'ta Çavuşoğlu'nun 'İçinizde PKK’lı vekiller var' sözlerine tepki." Gazete Duvar. https://www.gazeteduvar.com.tr/kibrista-cavusoglunun-icinizde-pkkli-vekiller-var-sozlerine-tepki-haber-1569248

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