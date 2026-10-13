2026 NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜ VE KKTC’DEKİ DURUM...

2026 Nobel Ekonomi Ödülü açıklandı. Ekonomi ödülü ile ilgili olarak görüşlerimi, bugünkü yazımda belirterek, Ülkemizin gündeminden sizleri biraz olsun çıkarmak istiyorum.

2026 Nobel Ekonomi ödülü, Stanford Üniversitesi'nden akademisyen Robert E. Hall ve Columbia Üniversitesi'nden akademisyen Michael Woodford'un, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yaptıkları çalışmalara verildi.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Robert E. Hall ve Michael Woodford’un, etkili istikrar politikaları uygulama becerisini önemli ölçüde artıran yeni makroekonomik modeller geliştirmişlerdir. Bu modeller temel alındığında, zamanında uygulanan maliye ve para politikası önlemleri, ekonomideki zirve ve dip noktalarının etkisini azaltabilir" ifadelerine yer verildi.

Nobel komitesi ayrıca, "Ödül sahiplerinin çalışmaları, günümüzde dünya genelindeki merkez bankaları ve hükümetler tarafından kullanılan modellere sağlam bir teorik temel kazandırmıştır.

Bu çalışmalar sayesinde, enerji krizleri veya hanehalkı tüketimindeki ani değişimler gibi ekonomik şoklarla başa çıkma konusunda artık daha donanımlıyız." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Nobel alan akademisyenlerin çalışmalarının önemi üç noktada öne çıkıyor:

1-Ekonomik krizleri yönetmek: Resesyonların ve aşırı ekonomik dalgalanmaların etkisini azaltmaya yardımcı olan modeller geliştirdiler.

2-Para ve maliye politikaları: Merkez bankalarının faiz kararları ile hükümetlerin ekonomik politikalarının daha etkili biçimde tasarlanmasına katkıda bulundular

3-Beklentilerin önemi: Hanehalklarının ve şirketlerin geleceğe ilişkin beklentilerinin tüketim, tasarruf, fiyatlandırma ve ekonomi üzerindeki etkisini açıkladılar.

Nobel ödülünün temel gerekçesi, ekonomideki iniş çıkışları azaltmak için uygulanan politikaların bilimsel temellerini geliştirmeleriydi.

Bu bağlamda, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme ve faiz oranları gibi ekonominin bütününü ilgilendiren konular, hanehalklarının, tüketicilerin ve şirketlerin kararları. Ve ekonomi aşırı yavaşladığında, canlanmayı desteklemek, aşırı ısındığında ise enflasyonu kontrol altına almak için alınan önlemler ön plana çıkıyor.

Bu çerçevede, enflasyonla mücadele için, fiyatlar hızla yükseldiğinde merkez bankası faizleri artırabilir. Ancak bu kararın tüketimi, yatırımları, ücretleri ve şirketlerin fiyatlandırma kararlarını nasıl etkileyeceğini önceden anlamak gerekir.

Öte yandan, İşsizliği ve ekonomik daralmayı azaltmak için, ekonomi durgunluğa girdiğinde faiz indirimleri veya kamu harcamalarının artırılması ekonomik faaliyeti destekleyebilir. Önemli olan, bu tedbirlerin ne zaman ve hangi ölçüde uygulanacağıdır.

Ayrıca, İnsanların beklentilerini hesaba katmak gerekir.Zira, İnsanlar yalnızca bugünkü fiyatlara ve gelirlerine göre hareket etmez. Gelecekte faizlerin artacağını, fiyatların yükseleceğini veya gelirlerinin azalacağını düşünmeleri de kararlarını değiştirir.

Bu katkılar, ekonomik kararların yalnızca bugünkü koşullara değil, insanların geleceğe dair tahminlerine de bağlı olduğunu ortaya koyan daha kapsamlı bir çerçevenin parçasıdır.

Nobel Ekonomi ödülü çalışmalarının günlük hayata yansımalarına da bakacak olursak ve örneğin, bir ülkede yüksek enflasyon olduğunu varsayarsak, Merkez bankası faizleri artırırsa kredi kullanmak pahalılaşabilir.Tüketiciler konut ve otomobil alımlarını erteleyebilir.Şirketler yatırımlarını azaltabilir ve yeni çalışan alımını yavaşlatabilir.Talep zamanla azalırsa, enflasyon üzerindeki baskı hafifleyebilir; ancak ekonomik büyüme de yavaşlayabilir.

Bu nedenle doğru politika, yalnızca faiz artırmak veya harcamaları kısmak değildir. Hangi önlemin, hangi koşullarda ve ne zaman uygulanmasının uygun olacağını anlamaktır.

Sonuç olarak 2026 nobel ekonomi ödülü, ekonomideki dalgalanmaları azaltmak için insanların, tüketicilerin ve şirketlerin nasıl karar aldığını anlamanın önemini vurguluyor. Araştırmaların temel mesajı, başarılı ekonomi politikalarının yalnızca ülke genelindeki rakamlara değil, bu rakamları oluşturan bireysel davranışlara da dayanması gerektiğidir.

Ülkemizdeki son dönemdeki Hükümetlerin performansına baktığımız zaman ise, yukarıda bahsettiğimiz politikaların tamamen uzağında icraatlar yapılmaktadır. Halkın çoğunluğu, onların gelecekteki ekonomik reform vaatlerine güvenmemekte ve olumlu değişim vaatlerinin inandırıcı bulmamaktadır.

Mevcut hükümet, ekonomik reformlar vaat ederek kitleleri etkilemeye çalışmaktadır. Ancak, halk, iktidarda kalmayı garantiledikten sonra eski alışkanlıklarına döneceklerine inanmaktadır.

Son tahlilde, yetkilerini kötü kullanan hükümetler ve politize olmuş kurumlar, ekonomik, sosyal kalkınma ve değişim yaratamazlar.