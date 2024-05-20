Reisi sonrası İran!

İçinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopter, geçtiğimiz Pazar günü, Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yaptı. İranlı yetkililer helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kazada hayatını kaybettiğini açıkladı...

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Efendim, helikopterin düşmesine kötü hava koşulları sebep oldu!

Yok hayır, İsrail düşürdü!

İçeriden de düşmanları vardı!

Rakipleri yaptı!

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Sabaha kadar komplo teorisi yazabilirsiniz!

Hatta helikopter yanında Amerika’ya ait olduğunu öne süreceğiniz füze parçaları bile bulduğunuzu iddia edebilirsiniz!

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Birileri çıkıp da “ben yaptım” demezse, söyleyecekleriniz ve yazacaklarımız tamamen komplo teorisi ya da sansasyondur!

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Haaa yazmayalım mı?

Sağdan soldan okuduklarımızı, işittiklerimizi derleyip elbette yazacağız!

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Reisi, Orta Doğu’da eğer yanılmıyorsam 1948’den bu yana suikaste kurban giden sekizinci liderdir…

Lübnan, bu konuda şampiyon!

3 liderini suikastte kaybetti!

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Reisi’yi kim öldürdü?

Kötü hava koşulları mı?

Evet hava sisliydi – yağışlıydı falan da; sanki ötekiler biraz daha akla yakın gibi duruyor!

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Mesela, Reisi, İran’ın Dinli Lideri 85 yaşındaki Ali Hamaney’in yerine geçmek isteyenler arasında birinci sıradaydı…

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Reisi’nin yerine geçmek isteyenlerin ilk sıralarında da Ali Hamaney’in oğlu, Mojtaba Hamaney var…

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Efendim, Reisi’yi taşyan helikopterler, 1989’dan önce Amerika’dan alınmıştı ve çok eskiydi…

İran’a uygulanan ambargolar nedeniyle helikopterlerin bakımı da doğru dürüst yapılamıyordu falan…

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İki ay kadar önce, İran, İsrail’e füze saldırısı düzenlemiş ve İsrail’in öldürdüğü iki generalinin intikamını almıştı!

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Ve Reisi, Pazar günü, Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılışında, İlham Aliyev ile birlikteydi…

Azerbaycan, bir yandan Ersin Tatar’ın “davet beklediği” bir ülke olabilir ama aynı ülke, İsrail’in en kadim dostları arasında…

Ve örneğin Time dergisine göre, bu ülkede çok sayıda İsrail gizli servisi Mossad Ajanı var!

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Ve şu da çok iyi biliniyor ki, İran’ın en sıkıntılı olduğu komşusu, İrail ve Mossad ilişkileri nedeniyle Azerbaycan!

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Ve Reisi, İran’ın son yıllardaki en acımasız lideriydi…

Lider olmadan önce de aldığı görevlerde yüzlerce insanın ölüm emrini verdiği söyleniyordu…

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Kesin olan şudur ki; çok sayıda İranlı ve çok sayıda insan hakları aktivisti; bu adamın ölümüne hiç üzülmedi!

Ve yine kesin olan şudur ki, hiçbir İranlı, Reisi’nin içinde olduğu helikopterin, kötü hava koşulları nedeniyle düştüğüne inanmıyor!

Çok kesin olmasa da, şu da bir beklentidir; İran bu ölüm sonrası karışacak hatta sistem değişikliği bile mümkündür!

Ve Ortadoğu’da bir başka değişiklik:

AB’den uzak kalmak işimize gelmez!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in akciğer enfeksiyonu sebebiyle antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı…

Yüksek ateş ve eklem ağrısı çeken 88 yaşındaki Kral Selman'ın Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda yer alan kliniklerde muayene edildiği belirtildi.

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Suudi Arabaistan’ı bir süreden beri, Veliaht Prens Muhammed bin Salman yönetiyor…

Orta Doğu’nun ve belki de Dünya’nın en güçlü liderlerinden biri…

Japonya’ya dört günlük ziyarette bulunacaktı ama babasının rahatsızlığı nedeniyle ziyaret ileriki bir tarihe ertelendi ki bu da Kral’ın durmunun “yolcudur Abbas bağlasan durmaz” seviyesinde olduğunun bir ispatı!

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Uluslararası İnsan Hakları Örgütü Amnesty International’a göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın dünya sahnesindeki itibarını temizlemeye yönelik bir imaj iyileştirme kampanyasına milyarlarca dolar harcıyor.

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Suudi Arabistan hükümeti, zenginleri ve Prens’in bizzat kendisi; spora, iş dünyasına ve eğlenceye büyük yatırımlar yapıyor.

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Ünlüler ve sporcular, göz alıcı ve dönüşmüş bir ülke imajını yansıtmak için Suudi Arabistan'a uçuyor…

Kadınlara “özgürlükler” falan veriliyor…

Hatta geçenlerde ülkede mayo defilesi bile düzenlendi…

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Amnesty International’a göre “Özenle hazırlanmış bu görüntü gerçeklikten uzaktır. Veliaht Prens iktidara geldiğinden beri insan hakları durumu büyük ölçüde kötüleşti. Suudi Arabistan'da insanlar, sosyal medyadaki eleştirel yorumlar nedeniyle ağır hapis cezaları da dahil olmak üzere, ifade özgürlüğüne yönelik benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya. Çok çeşitli suçlardan dolayı infazlar rekor seviyelere ulaşıyor. Ve şimdi planlanmış bir ceza kanunu bu korkunç ihlalleri daha da derinleştirme tehlikesi taşıyor…”

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Muhammed bin Salman, bence çok önemli bir karakter…

Çok güçlü bir lider…

Ve “propaganda” olsa dahi, yaptıkları, ülkesinde “alkış alıyor”…

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Bir yanda İran’ın karışma ihtimali; öte yanda yükselen yıldız Muhammed bin Salman…

Hemen yakınlarda İsrail – Filistin savaşı…

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Orta Doğu’da çok ani ve çok ciddi değişiklikler olabilir…

Ve bu değişiklikler kapsamında, “çözümsüz bir Kıbrıs sorunu”; Kıbrıslı Türklerin hiç işine yaramayacaktır…

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Gelişmeleri çok ciddi ve çok derinden okuyabilmek lazım!

Avrupa Birliği’nden uzak ya da bu birliğin dışında kalmak demek; olası tüm ateşlerin etkisinde daha yüksek derecede yanıklar almak demektir!

Bilmem anlatabildim mi?