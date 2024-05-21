“Müzayede” ile toprak satışı ve yabancılara mal artışı

O yasa geçti.

“Yabancılara mülk satışına sınırlama geldi” deniyor ya...

İşin aslı artırıldı.

Doğrudur, bir "kota" var ortada...

Kota var ama rota yok.



Yabancılara mülk satışına “KKTC yüzölçümü”ne göre ülke bazında % 3, ilçe bazında ise % 7 kota getirildi.

Ama bir de artış var.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına konut hakkı artırıldı.

1'di 3 oldu.

Üç katına çıkarıldı.



“Yabancılar mülkiyet sınırlaması getirelim” bağırması içinde…

“Yahudiler topraklarımızı alıyor, memleket elden gidiyor, Ruslar adaya doluşuyor” denilerek, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına daha fazla konut hakkı verildi.



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Telaşla bir yasa geçirildi ama ne nüfus bilgisi var ortada, ne emlak verisi...

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve bir grup müteahhit bu sonuçtan memnun olsa da yaşadığımız kaos daha da büyütüldü.



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Mesele salt ayrımcılık da değil…

Hesapsızlık!



Kıbrıs’ın kuzeyinde daha fazla betonlaşma mı istiyoruz?

Altyapı bu nüfusa yanıt veriyor mu?

Yok!

Okullar çocuklara yetmiyor, Acil Servis dolup dolup taşıyor, kanalizasyon denize dökülüyor, trafik kaosa dönüştü, enerji dönüşümlü veriliyor.



Bunları hiç konuşmadan, dikkate almadan, planlamadan mülk satışı için yasa yapılıyor.

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Irkçı bir yaklaşımla "yabancılar" arasında ayrım yapılıyor üstelik...

Kimi üç konut alacak kimi bir!

İyi de üç konuta gelecek çocuklar hangi okula gidecek, hangi yollarda trafiğe çıkacak, hangi yeşil alanlarda top oynayacak, sağlık hizmetini nasıl alacak?



“Memleket elden gidiyor” denilerek…

Alt yönetim hedefi adım adım ileri taşınıyor.

Yeni yasada neler var?

> Tarımsal arazilerde ve orman arazilerinde, yabancı gerçek veya tüzel kişilere taşınmaz mal satışı yapılamaz.



> İlçelerin yüz ölçümünün %7’sinden ve her halükarda ülke yüz ölçümünün %3’ünden fazlası yabancılara satılamaz.



> Bakanlar Kurulu, alacağı bir kararla, bazı yabancıların taşınmaz mal satın almalarını veya uzun vadeli kiralama yapmalarını güvenlik gerekçesi ile kısıtlayabilir.



> Yabancıların taşınmaz mal satışı ve uzun vadeli kiralamalar güvenlik araştırmasının olumlu gelmesi koşuluyla Bakanlar Kurulunun iznine tabidir.



> Yabancılar, Bakanlar Kurulu izni ile 1 adet taşınmaz mal satın alabilirler.



> Satın alınacak taşınmaz malın arazi olması halinde yüz ölçümü 1338 metrekareden fazla olamaz ve bu alan içerisine sadece 1 adet konut yapılabilir.



> Apartman dairesi olması halinde 1 adetten fazla olamaz.



> “KKTC”yi tanıyan ülke yurttaşları” 3 adet konut satın alabilir.



> Satın alınacak taşınmazın müstakil ev olması halinde arazinin yüz ölçümü 3300 metrekareden fazla olamaz.



> Yabancılara satılan malların devir işlemleri 6 ay içerisinde yapılır. Aksi halde taşınmaz alımına izin veren Bakanlar Kurulu Kararı iptal olur ve geçersiz sayılır.



> Sözleşme marifetiyle fazla mal edinen kişiler 6 ay içinde başvuru yaparak 1 malın tapusunu alırken, diğer edindiği malları 24 ay içerisinde satacak.



> Yabancı gerçek veya tüzel kişiler hisse koçanlı taşınmaz mal alımı yapamazlar.



> İmara açık alanlarda yapılan konut projelerinin en az %20 (yüzde yirmi)’si Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıyan ve aynı hakkı Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti yurttaşlarına veren devletlerin uyruğunda olan gerçek kişilere satılabilir.

> Yatırım amaçlı olarak en fazla 80,280 metrekare arazi satın alabilir.



> Yatırım amaçlı satın alma izinleri en az 20 milyon Euro yatırım şartına bağlandı; ancak bu yöndeki başvurular yap-sat konut projelerini içermeyecek; turizm, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, teknoloji veya ar-ge alanlarında olacak.

‘Kuzey Kıbrıs Arsaları Yatırım İhalesi’

“Bu toprakları kanla aldık vermeyiz diyenler, dövizi görünce arazileri parsel parsel satıyor.”

Bu sözler geçtiğimiz hafta sonu yapılan genel kurulda Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanlığı’na yeniden seçilen Güven Bengihan’a ait.

Ne güzel anlatmış!



Gelelim “müzayede”ye!

Açık artırma yani…



Konya merkezli Dağ Holding'e ait "NewCyprus.com.tr" başlıklı internet sitesi kuzey Kıbrıs'ı "açık artırma”ya çıkardı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde mülk satışı yapan internet sitesi "müzayede" başlığı ile açılıyor ve 25 Mayıs'a kadar geri sayım yapıyor.

“KKTC”yi ada olarak kabul eden işletme, "Dünyanın Sayılı Adalarından K.K.T.C’de Yeni Bir Şehir Tasarlanıyor" başlığını kullanıyor.



75 bin Türk Lirası ya da 1,850 Sterlin ön ödeme karşılığında "İhaleye Katılım Şartı" sunan işletme, Lefkoşa'ya bağlı Düzova köyündeki parseller için teklif kabul ediliyor.



Ya beleşe toprak (!)

Ne de olsa “ganimet.”

Uluslararası hukuk önünde ihtilaflı durumda olan Kıbrıslı Rumlara ait mülkler, dünya emlak piyasasının çok daha altında rakamlara alıcı buluyor.

İşin sırrı bu…



Bir yandan bu mülklerin satışına izin veriyor, diğer yandan Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla “takas, tazminat ve iade” için Kıbrıslı Rumlara çağrı yapıyoruz.

Ne yaman çelişki…



Türkiye’de "Kıbrıs'ta arsanız olsun" denilerek kuzey Kıbrıs’ı pazarlayan onlarca kampanya var böyle…



Ne statükoymuş bu statüko!

Ne talanmış bu talan!