“Protokolü farklı okuyan tek isim Arıklı”

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği (İSSB), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın dün düzenlediği basın toplantısına sert tepki göstererek, “Sayın Arıklı, protokole hâkim olmadığı kadar, internet servis sağlayıcılarının ülkenin tamamına hangi şartlar altında hizmet verdiğine de hâkim değildir” ifadelerini kullandı. Birlik, Arıklı’nın savunduğu elektronik haberleşme protokolünün rekabeti ortadan kaldırdığını, devlet kaynaklarını özel bir şirkete aktardığını ve “ülkenin iletişim geleceğini tehdit ettiğini” belirtti.

“Bir tek farklı okuyan Arıklı”

Açıklamada, protokolün gizli biçimde hazırlanıp imzalandığı, ancak şu anda tüm kamuoyunun erişimine açık olduğu hatırlatılarak şu ifadeler yer aldı: “Her birey ve kurum kendi aklıyla bu protokolü okuyup anlayabilir. Hal böyleyken, protokoldeki maddeler ile Sayın Bakan’ın açıklamalarının ne denli çeliştiği, protokolü okuyan herkesin malumudur. Bu protokolü bir tek farklı okuyan kişinin Sayın Arıklı olması, ülkenin elektronik haberleşme geleceği konusunda bizleri ciddi şekilde endişelendirmektedir.”

“Paydaşların tamamı sakınca gördü”

İSS Birliği, yalnızca internet servis sağlayıcılarının değil, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Genç İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası gibi birçok kurumun da protokolde ciddi sakıncalar tespit ettiğini vurguladı.

“Tekelleşmeye zemin hazırlanıyor”

Birlik, protokoldeki bazı maddelerin Türk Telekom’a 25 yıl boyunca ihalesiz tekel hakkı tanıdığını belirterek, öne çıkan düzenlemeleri şöyle sıraladı: Fiber optik altyapı 25 yıllığına Türk Telekom’a veriliyor, ek süre hakkı bulunuyor. Türk Telekom, gelirlerin yalnızca %5,3’ünü devlete aktaracak. Telekomünikasyon Dairesi’nin gelirlerinin en az %50’sine ortak olacak. Türk Telekom perakende şirketi kurarak doğrudan satış yapabilecek. BTHK, Türk Telekom’un perakende şirketine yaptırım uygulayamayacak. Devlet, altyapı ve enerji maliyetlerini üstlenecek. Türk Telekom dışındaki hiçbir şirketin fiber çekmesine izin verilmeyecek. Mevcut sabit internet teknolojilerinin %90’ı yasaklanacak.

“Herkesi okumaya davet ediyoruz”

İSSB, kamuoyuna çağrısında şu ifadelere yer verdi: “Bu protokol, ülkemizin elektronik haberleşme alanındaki geleceğini, rekabeti ve serbest piyasa yapısını ciddi biçimde tehdit etmektedir. Kamuoyunu, ilgili belgeleri dikkatlice incelemeye ve ülkemizin iletişim altyapısının geleceği konusunda bilinçli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.” Birlik, söz konusu protokolün tamamının kamuoyunun erişimine açık olduğunu da hatırlattı