Polis: “Ercan’da sahte Amerika Doları tespit edildi”
Ercan Havalimanı’ndan sahte parayla çıkmak isteyen bir şahıs polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.
Ercan Havalimanı’ndan sahte parayla çıkmak isteyen bir şahıs polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre 1 Ocak 2022 tarihinde, Ercan Havalimanı üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkış yapmaya çalışan bir şahsın tasarrufunda, sahte olduğuna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan 5 adet toplam 250 ABD Doları tespit edilerek emare olarak alındı.
Polis paraların seri numaralarını da açıkladı:
Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları
MB38754241 A
MB29154608 A
MB65458585 A
MB65457526 A
MB29158060 A
Söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğunu da duyuran polis, ellerinde Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri uyarısında bulundu.