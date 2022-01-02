Polis: “Ercan’da sahte Amerika Doları tespit edildi”

Ercan Havalimanı’ndan sahte parayla çıkmak isteyen bir şahıs polis tarafından tespit edilerek tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre 1 Ocak 2022 tarihinde, Ercan Havalimanı üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkış yapmaya çalışan bir şahsın tasarrufunda, sahte olduğuna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan 5 adet toplam 250 ABD Doları tespit edilerek emare olarak alındı.

Polis paraların seri numaralarını da açıkladı:

Sahte 50 Dolarların Seri Numaraları

MB38754241 A

MB29154608 A

MB65458585 A

MB65457526 A

MB29158060 A

Söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğunu da duyuran polis, ellerinde Amerikan Doları cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis karakoluna bildirmeleri uyarısında bulundu.