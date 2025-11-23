Piyanist Rüya Taner Viyana’da “Asya’nın Tatlı Suları” resitali verdi
Piyanist Rüya Taner, 20 Kasım’da “Asya’nın Tatlı Suları” temalı bir resital sundu.
Viyana’da, tarihî Wiener Musikverein içerisinde yer alan Bösendorfer Salonu’ndaki resitale, Türkiye BM Viyana Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Türkiye AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ve Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Dr. Gürsel Dönmez, katıldı.
Rüya Taner, Ocak ayında Türk Günleri kapsamında, Türkiye Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez’in daveti üzerine yeniden Viyana’da sahne alacak.
