Panayırların Tatlı Yüzü ve Kıbrıs’ın Mutfak Hazinesi: Şamişi ve Patlıcan Musakka

Kıbrıs mutfağının derinliklerinde saklı olan, her lokmasıyla geçmişin tatlarını bugüne taşıyan iki özel lezzet... Patlıcan Musakka ve Şamişi, sadece birer yemek ya da tatlı değil, aynı zamanda birer anı ve kültür hazinesidir. Bu iki tarif, aile sofralarının baş tacı olmuş, nesiller boyu sevgiyle pişirilmiş ve paylaşılmış. Patlıcan Musakka’nın kıymalı harcı, patlıcanların zarif dokusuyla birleşerek sofralarımızda adeta bir şölen yaratırken; Şamişi, festivallerin neşesi, panayırların ruhu olmuştur. O hafif çıtır hamurunun içinde sakladığı yumuşacık muhallebi, her ısırıkta insanı çocukluğun o masum günlerine geri götürüyor.

Patlıcanları kızartmak için

1 su bardağı ayçiçek yağı

Nasıl Yapıyorum

İlk olarak, patlıcanların uç kısımlarını kesip, kabuklarını alacalı bir şekilde soyuyorum. Halka halka kestiğim patlıcanları acısının çıkması için bol tuzlu suda bekletiyorum.

Bir tavada sıvı yağı kızdırıyorum ve yemeklik doğradığım soğanları ekliyorum. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Ardından üzerine biberleri ilave edip kavurmaya devam ediyorum.

Hazırladığım soğan ve biber karışımına kıymayı, salçayı, tuzu, karabiberi ve kimyonu ekleyip nefis bir kıymalı harç elde edene kadar pişiriyorum.

Küp doğradığım domatesleri de karışıma ekleyip domatesler tamamen pişene kadar pişirmeye bırakıyorum. Karışım hazır olduğunda ocaktan alıyorum.

Patlıcanları kızartmak için geniş tabanlı bir tavada ayçiçek yağını kızdırıyorum. Tuzlu suda beklettikten sonra patlıcanları salata kurutucusu veya kağıt havlu yardımıyla iyice kuruluyorum. Sonra kızgın yağda patlıcanları arkalı önlü çevirerek kızartıyorum.

Altın rengini alan patlıcanları kızgın yağdan çıkarıp ayrı bir tencereye diziyorum. Üzerine hazırladığım nefis kıymalı harcı ekliyorum.

Son olarak, 1 su bardağı su ilave edip 15 dakika boyunca pişirmeye bırakıyorum. Bu süreç, malzemelerin birbirine geçmesini sağlayarak musakkanın lezzetini zirveye taşıyacaktır.

Sıcak olarak servis ediyorum.

ŞAMİŞİ

Panayırlara, festivallere gitmek için en büyük sebeplerimizden biri olan Şamişi, Kıbrıs mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. Çocukluğumuzun en güzel anılarına eşlik eden, her festivalde kokusuyla bizi kendine çeken bu tatlı, sadece çocukların değil, her yaştan insanın severek tükettiği bir lezzet. Şamişi, dışı hafif çıtır çıtır olan hamuruyla, içindeki yumuşacık muhallebisiyle ve üzerine cömertçe serpiştirilen pudra şekeriyle hem göze hem de damağa hitap eden bir tatlıdır. Panayırlarda Şamişi tezgahının önünde sıraya girmiş, sabırsızlıkla sıcacık tatlımızı beklediğimiz zamanları hatırlatır. Bu tatlı, Kıbrıs’ın mutfak kültürünün en tatlı yansımalarından biridir ve her festivalde, her özel günde adeta başrolü oynar. Sadece bir tatlı değil, aynı zamanda anıların ve Kıbrıs kültürünün bir parçası olan Şamişi ’ni sizlere nasıl yaptığımı anlatacağım..

MALZEMELERİM