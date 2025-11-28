Öztoprak, Ankara Tiyatro Festivali’ne katıldı

Kıbrıslı sanatçı Abdullah Öztoprak bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde tek kişilik oyunu “Parçalayanım… Parçalarım” ile yer aldı.

Açıklamaya göre, savaş dramını sahneye taşıyan 75 dakikalık oyunda Öztoprak, özgün sahneleme diliyle festivalde yer aldı.

Sanatçı, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi’nin oyuna davet edilmesi ve katılmaması nedeniyle salonda boş kalan koltuğa bakarak barış mesajını güçlendiren doğaçlama bir an yarattı ve “Bu dünya çocuklarındır, savaşları bitirelim” çağrısını da izleyiciye paylaştı.

Öztoprak, sahneden yaptığı açıklamada, “Dünyanın gerçek kurtuluşu barıştadır. Çocukların sesi silinmeden, insanlık savaşları durdurmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sanatçının çocukluk yıllarında yaşadığı savaş travmalarını konu alan eser, heykel, tablo, müzik ve art çalışmalarıyla disiplinler arası bir sahneleme sundu.

Metin düzenlemesi Abdullah Öztoprak ve Eser Dursun tarafından yapılan oyun, savaşın bireyde yarattığı ruhsal kırılmaları evrensel bir barış çağrısına dönüştürmeyi amaçladı.