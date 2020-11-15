Bugün çok özel bir gün. Özellikleri saymakla bitmeyecek kadar çok.. Yani çok çok ‘Özel’….

Birincisi, bugün, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü…. Yani, Cumhuriyet Bayramımız…

Hani şu, var gibi görünen ama, kırk yıla yakın süredir, dünyadaki hiçbir ülkenin tanımadığı, varlığını kabul etmediği Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü bugün…

Hani şu, Anavatanımızın bile, tanır gibi yaptığı Cumhuriyetimizin…

Hani şu, tanınması (!) için hiçbir girişimde bulunulmamış olan Cumhuriyetimizin…

Hani şu, var olan ama, kendi halkının bile tam olarak benimseyemediği Cumhuriyetimizin…

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Ve bugün,

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve beraberindeki yetkililerin de Cumhuriyet coşkumuzu bizlerle paylaşmak için aramızda olduğu özel bir gün….

Ve bugün,

Cumhuriyetimizin Kuruluş Yıldönümü şerefine, Maraş’ta (!) piknik yapacağımız tarihi bir gün.

Takmayın aklınızı ‘Tarihi Piknik’in ‘özel’ hazırlanmış bir parkta olacağına… Takmayın aklınızı mangala, şeftali kebabına… Takmayın aklınızı ‘Piknik Alanı’nın otuz adım ve ötesinden başlayarak ve uzayıp, genişleyerek çevreyi dolduran harabelere…

Hani şu, ölüme terkedilen harabelere…

Hani şu, bırakın içindeki eşyaları, damlarındaki kiremitlerini bile ganimetlediğimiz harabelere…

Hani şu, aslında ‘Vakıf Malı’ olan harabelere…

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Ve bugün,

Takmayın aklınızı Cumhurbaşkanı Seçimi’nde ve sonrasında olup bitenlere…

Takmayın aklınızı, Ulusal Birlik Partimizde olup bitenlere…

Takmayın aklınızı Cumhuriyetimizin Yıldönümünde bir Hükümetimiz, bir Başbakanımız bile olmadığına…

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Bugün 15 Kasım 2020… KKTC’mizin kuruluşun yıldönümü… Cumhuriyet Bayramı’mız…

Kafanızdaki tüm soruları savurun bir kenara… Tüm dertlerinizi, sıkıntılarınızı unutun. Virüs mirüs’ü bile çıkarın aklınızdan. Ve coşkuyla, ve umutla kutlayın bu ‘özel’ günü. Bir gün gelir anlatırsınız torunlarınıza.

Sokak Ağzı

“Cumhurbaşkanlığı Basın açıklamasını gördünüz ? Ma acaba Ers gendini şimdi da Atatürk sanmaya başladı ?”

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“İyice maskaralığa döndü iş. Adam aday olur, vazgeçer. İki gün sonra tutumayana der tekrar aday olur. Bu kadarına pes artık.”

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“Demokrasi ve İrade Yürüyüşü’ne AKEL da desdeg verdi. Demeg ki bu yürüyüşü düzenleyenlar da, bu yürüyüşe katılanlar da topyekün gomonist ve Rumcu ve da hain. Değil ama ?”

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“Ismarlama Cumhurbaşkanı. Ismarlama Başbakan. Ismarlama Parti Başkanı. Ismarlama Parti. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.”

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“Polis durmadan orada burada uyuşturucu bulur. Güzel de, esas olan bunları taşıyanlar değil memlekete ithal eden eden büyük koçlardır. Esas olan yoldakileri yakalamak değil bu işin ardındaki büyükleri yakalamaktır.”

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“Allah şükür ülkemizde koronadan dolayı ölenlerin sayısı çok değil. Dikkat ettim, trafikten ölenlerin sayısı koronadan ölenlerden daha fazla.”

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“Çok merak ettim. Yani şimdi UBP’nin kurtarıcısı Hüseyin Özgürgün olacak ? Olsun da, o yolsuzluk iddiaları ne olacak ?”

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“Boğa ile Lefkoşa’nın ne ilgisi var anlayamadık. Eşek heykeli olsa sesimiz çıkmazdı.”

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“Yakın gelecekte ben de evimin bahcasına bir kanguru heykeli koyacağım haberiniz olsun.”

Anlayana

“"Politika ile uğraşmayacak kadar akıllı olanlar, daha aptallar tarafından yönetilerek cezalandırılırlar." (Platon)