Ozan Özerk’in şirketleri kara para aklama şüphesiyle soruşturma altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıbrıslı Türk finans teknolojisi girişimcisi Ozan Özerk’e ait Türkiye’deki iki şirket hakkında kara para aklama şüphesi ile soruşturma başlattı.

Norveç pasaportu taşıyan ve Birleşik Krallık şirket kayıtlarına göre Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Özerk, Türkiye’de devam eden soruşturmada şüpheli olarak adlandırılmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özerk’in durumu ve nerede olduğuyla ilgili sorularımıza yanıt vermedi.

Türk yetkililer şu anda Özerk’e ait elektronik para kuruluşu Ozan Elektronik Para A.Ş. ile bağlantılı kişi ve şirketleri soruşturuyor. Savcılık, 31 Ekim tarihli açıklamasında, Ozan Elektronik’in “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığını” söyledi. Açıklamada, suçtan kaynaklanan varlıkların yasadışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu da belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, Özerk’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş.’nin, “suç gelirlerini” sigorta primi gibi göstererek finansal sisteme dahil edip akladığını iddia etti. Aveon’un yeni sigorta sözleşmeleri yapma yetkisi, Aralık 2024’te Türkiye Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından askıya alınmıştı.

Birleşik Krallık’taki şirket kayıtları, Özerk’in söz konusu Türk şirketlerinin gerçek sahibi olduğunu doğruluyor. Kayıtlara göre, Ozan Elektronik Para A.Ş., 2018 yılında Türkiye’de, Birleşik Krallık’ta kayıtlı olan Ozan Limited tarafından kuruldu. Ozan Limited, bir başka Birleşik Krallık şirketi olan Superapps Holding Limited’e ait ve kayıtlarda, bu şirketin intifa sahibinin Özerk olduğu görülüyor. Aveon Global Sigorta A.Ş. ise, Özerk’e ait Birleşik Krallık’ta kayıtlı Aveon Global Holding Limited tarafından 2020 yılında Türkiye’de kuruldu.

Savcılık, 7 Kasım tarihli bir diğer açıklamasında, soruşturma kapsamında 72 milyon TL (1,5 milyon euro) değerinde mal varlığına el konulduğunu ve “yasadışı bahis faaliyetlerinden” elde edilen gelirlerle ilgili olarak 11 çalışan hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi. Bir hafta önceki operasyonda ise, yaklaşık 402 milyon TL (8,2 milyon euro) değerinde mal varlığına el konulmuş ve altı yönetici tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı açıklamada, şirketin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi personeli, risk yönetimi personeli, iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de kara para aklama faaliyetlerine iştirak ettiği yönünde güçlü delillere sahip olduğunu duyurdu.

Aveon, yorum taleplerimize yanıt vermezken, Ozan Elektronik Para A.Ş., yaptığı açıklamada, yetkililerin, 31 Ekim tarihli mahkeme kararı uyarınca, şirketi yönetmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyım olarak atadığını doğruladı. Ozan Elektronik, geçtiğimiz hafta LinkedIn’de yayınladığı bir açıklamada, “Mevzuat gereği ve soruşturma kapsamında yapılması gereken uyum süreçleri ve kontrollerin tamamlanmasının ardından müşteri ve işyeri satıcı fonlarının iadesine başlanacaktır” dedi.

Ozan Elektronik’in yönetim kurulu üyeleri arasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu eski başkanı da bulunuyor.

Özerk’in diğer para şirketleri ise, İngiltere, Malta, Kanada, ABD ve AB’deki düzenleyici kurumlardan finansal lisanslara sahip.

Bu yıl içerisinde yayınlanan sınır ötesi Scam Empire adlı araştırmada, gazeteciler Özerk’e ait başka iki şirketin, dolandırıcılık yapmak için kurulan bir çağrı merkezleri ağı için ödeme işlemleri gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu çağrı merkezleri ağında çalışanlar, binlerce kişiyi, sahte işlem platformlarına “yatırım” yapmaya ikna ediyordu. Araştırmaya göre, ağın bir parçası olan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bulunan bir çağrı merkezi ise, dünya genelinde 26.810 kişiyi hedef aldığı anlaşılan İsrail merkezli bir operasyonun parçasıydı.

Mağdurların yaptığı ödemeler, Özerk’in Malta’da kayıtlı ödeme işleme şirketi OpenPayd ve Litvanya’da EM Bank olarak da bilinen küçük bir finans kuruluşu olan European Merchant Bank da dahil olmak üzere, çeşitli şirketler aracılığıyla gönderiliyordu.

Gazeteciler, dolandırıcılar tarafından kullanılan sahte platformları işleten bir şirkete ait olan OpenPayd hesabına en az 2,5 milyon euro (2,9 milyon dolar) giriş-çıkış yapıldığını tespit etti.

OpenPayd o dönemde gazetecilere, “müşterilerin aldığı/gönderdiği tüm ödeme işlemlerini, dolandırıcılıkla mücadele etmek için tasarlanmış kapsamlı bir dolandırıcılık izleme programı kullanmak da dahil olmak üzere, dolandırıcılık veya diğer mali suçlara dair tehlikeli işaretlerin tespiti için izlediğini” söylemişti.

Şirket, Türkiye’deki yetkililer tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasıyla ilgili olarak, “Bu konu OpenPayd’in faaliyetlerini veya müşterilerine sunduğu hizmetleri etkilememektedir; zira [gerçek faydalanıcı, Özerk] ilgili OpenPayd kuruluşlarının yönetim kurullarında veya yönetim ekiplerinde hiçbir role sahip değildir” dedi.

Özerk, ne kişisel hattına yapılan aramalara ve gönderilen mesajlara, ne de şirketlerine gönderilen mesajlara yanıt verdi. Ancak, Scam Empire araştırması yayınlanmadan önce Norveç VG’den bir gazeteciyle telefonda görüşmüş ve “bu şirketlerde hissedar olmak dışında bir rolünün olmadığını” belirterek, hem OpenPayd hem de EM Bank’ın sistemlerinin, suçlular tarafından kötüye kullanılmalarını engelleyen önlemlere sahip olduğunu eklemişti.

Özerk, “Aldığımız tüm önlemlere rağmen dolandırıcılık yaşanıyor. Bunu çok ciddiye alıyoruz” demişti.

EM Bank, gazetecilerin Scam Empire projesinde ortaya çıkardığı ödemeler hakkında yorum yapamayacağını belirterek, “mevcut veya eski müşterilerle ilgili bilgileri ifşa etmesinin yasak olduğunu,” ancak dolandırıcılık riskine dair herhangi bir belirti olması halinde harekete geçeceğini söyledi.

Banka, Türkiye’de yürütülmekte olan soruşturmadan haberdar olduğunu, “konuyu itibarına bir riski olarak gördüğünü ve iç yönetmelikleri doğrultusunda ilgili adımları attığını” ekledi.

Kurum, “Bu gelişmelerin European Merchant Bank ile hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak isteriz,” dedi. “Anladığımız kadarıyla iddialar Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik, Ozan Özerk’e yönelik değil.”

Özerk’in Kıbrıs’taki yatırım şirketi Eurotrade Investments RGB Limited, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin finansal düzenleyici kurumu CySEC tarafından lisanslı. CySEC, CIReN’e, düzenleyici kurum tarafından denetlenen bir firmanın sahibinin cezai bir suçtan hüküm giymesi durumunda bir değerlendirme yapılacağını, ancak mevcut suçlamaların CySEC tarafından denetlenmeyen şirketlerle ilgili olduğunu belirtti.