Orhan Bekret Tekirdağ'da defnedildi
Filo Jet faciasında hayatını kaybeden Orhan Bekret'in (56) cenazesi dün Tekirdağ'da toprağa verildi.
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Girne Limanı açıklarında Filo Jet isimli yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Orhan Bekret'in (56) cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi.
Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan Bekret'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Bekret'in naaşı, Çorlu ilçesinde Merkez Garaj Camii'nde kılınan namazın ardından Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Etiketler : gemi faciası, filo jet, orhan bekret