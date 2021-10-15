Omorfo bölgesinden hatıralar, sahiplerini bulacaklar…

Çok değerli arkadaşımız Emine Coşkun Kılınç’ın halası, rahmetlik İlker Kılıç’ın sevgili annesi Fatma Kılıç’ın 1974’te Baf’tan göçmen olarak gittiği Omorofo’da üç ayrı evde bulup muhafaza ettiği Kıbrıslırumlar’a ait bir fotoğraf albümü, bir sürüş ehliyeti ve çeşitli fotoğrafları, Omorfo’nun Kıbrıslırum Belediye Başaknı Viktor Hacıavraam’a iade ettik.

Fotoğraf albümünde 1974 öncesinde çekilmiş pek çok fotoğrafın yanısıra, bir de sürüş ehliyeti bulunuyor.

MAVRALLİLER’İN KIZI FATMA HANIM...

Baf’ta ünlü bir Kıbrıslıtürk aile olan Mavralliler’in kızı olan Fatma Hanım, rahmetlik İlker Kılıç’ın annesi idi... Fatma Hanım’ın eşi Ahmet Hamdi de Baf’ın tanınan simalarındandı ve bir kahvehane çalıştırmaktaydı... Fatma Hanım ile Ahmet Hamdi Bey’in dört evladı vardı: Peral, Duygu, İlker ve Soner... Fatma Hanım, 1974 sonrası Baf’tan göçmen olarak Omorfo’ya geldiğinde başlangıçta Omorfo-Lefke yolunda bulunan bir eve yerleştirilmişti... Daha sonra bu evden alınarak başka bir yere yerleştirilmiş ve nihayetinde buradan da alınarak üçüncü bir eve yerleştirilmişti. Rahmetlik Fatma Hanım’ın kızı Duygu Kılıç’ın tahminine göre, anneciği her üç evden de fotoğrafları bir albümde toplamış ve bunları senelerce çok iyi biçimde koruyup saklamıştı... Fatma Hanım 2006 yılında vefat etmeden önce, üçüncü evin sahipleri Kıbrıslırumlar barikatların açılması nedeniyle evlerini görmeye geldikleri zaman, Fatma Hanım hastaydı, yatalaktı ve konuşamıyordu... Asmenis ailesi olduğunu çıkardığımız bu ailenin fertleri, Fatma Hanım’ın bir komşusu aracılığıyla onunla konuşmuşlar ve eve iyi baktığı için memnuniyetlerini belirtmişlerdi. Bu aile ikinci kez Fatma Hanım’ın kaldığı evi ziyaret ettiğinde Fatma Hanım artık konuşamıyordu...

İADE EDİLEN DOLAP VE ALBÜM İÇİN EMİNE COŞKUN KILINÇ’TAN GİRİŞİM...

Arkadaşımız Emine Coşkun Kılınç, halasının böyle bir albümü koruduğunu biliyordu ve tahminimiz o günlerde bu sayfalarda YENİDÜZEN’de yayımlanan ve SİM TV sabah programında Sami Özuslu arkadaşımızın da okuduğu yazımızdan etkilenmişti – kaleme aldığımız ve sahiplerinin bulunmasına yardım ettiğimiz sözkonusu dolabı, bir Kıbrıslırum okurumuz, değerli arkadaşımız Kiriakos Yeorgiu Köfteros, Digomo’dan göçmen olarak gittiği Ayyanni’de bulmuş ve 103 yaşındaki dolabı çok iyi korumuştu... Dolabın içinde yazılı ailede doğan çocukların isimlerinin sıralanmış olduğu dolap kapağının fotoğrafını yolladı bize ve biz de Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Dermuş’un çok değerli yardımları sonucunda dolabın sahiplerinin rahmetlik Sinekçi Halil (Halil Mustafa) ve değerli eşi Fatma Süleyman olduğunu bulmuştuk. Rahmetlik Halil bey ve Fatma hanımın kızları Aysel Halil Mustafa’yla telefoniyen görüşmüştük ve o da bize ailenin ve dolabın öyküsünü aktarmıştı… “Bir dolap olsun annemizden hatıra kalsın bize” diye konuşan Aysel Hanım ailenin aslında Ayyannili değil Baf’ın Malunda köyünden olduklarını, 1953 yılında deprem olunca Malunda’dan Ayyanni’ye gittiklerini ve dolabı da yanlarında götürdüklerini aktarmıştı… Ancak Ayyanni’den ayrılırken sadece sırtlarındaki giysilerle kaçmışlardı ve yanlarına hiçbir şey alamamışlardı… Bu yüzden çok değerli arkadaşımız Kiriakos Yeorgiu Köfteros’un 1975’te göçmen olarak gittiği Ayyanni’de bulduğu dolabı yıllarca koruyup sahiplerine iade etmek için insani bir jest yapmış olması, örnek bir davranış oluşturmuştu. Dolap 17 Temmuz 2021 tarihinde Öcal Dallı ile Cemal Dermuş’a iade edilmiş, Cemal Dermuş da büyük bir çalışma yaparak dolabın barikatlardan sorunsuz geçebilmesi için çok uğraş vermişti. Bu dolap halen HAS-DER tarafından restore ediliyor özenle...

Gerek bu dolabın öyküsünü SİM TV’den dinleyerek esinlenen, gerekse Kanal Sim’den Çamay Çiçekseven’in oluşturduğu Kanal Sim Nostalji grubundaki fotoğraflardan esinlenen Emine Coşkun Kılınç arkadaşımız da rahmetlik halasının evine giderek burada yeğeni Duygu Hanım’dan albümü istemiş, albümden fotoğraflar çekmiş ve bunları Kanal SİM Nostalji Grubu’nda paylaşarak, bu fotoğrafların sahiplerini aramaya girişmişti.

“I LOVE MORPHOU” GRUBUNDA RESMİLERİ PAYLAŞTIK...

Biz de Emine arkadaşımızın bu insani hareketini bir adım ileriye götürerek onun çekmiş olduğu fotoğrafları alarak bunları Hristalla Kartambi’nin yöneticisi olduğu “I LOVE MORPHOU” (“Omorfo’yu Seviyorum”) sosyal medya grubunda paylaşmış ve gruptaki Omorfolu Kıbrıslırumlar’a çağrıda bulunmuştuk albümün ve diğer fotoğrafların sahiplerini bulabilmek için.

Çok değerli arkadaşımız Hristalla Kartambi’nin de yardımlarıyla fotoğrafların bir kısmının Anna Dimitriu’ya, sürüş ehliyetinin Andreas Asmenis’e ait olduğunu öğrenmiştik... Diğer fotoğraflarla ilgili de çeşitli bilgiler paylaşılmaktaydı grupta...

Fotoğrafların paylaşılmasına ve iade edilecek olmasına öfkelenen bazı Kıbrıslırumlar da olmuştu – bunlar da fotoğraf istemediklerini, kendilerine evlerinin iade edilmesini talep ettiklerini yazmaktaydılar. Bu insani girişimi destekleyen Kıbrıslırumlar da oldu, buna şiddetle karşı çıkanlar da... Ancak sonuçta Emine Coşkun Kılınç ve Duygu Kılıç’ın bu insani jestini engelleyemediler ve fotoğraflar sahiplerini bulmak üzere yola çıktı...

ALBÜMÜ, FOTOĞRAFLARI VE EHLİYETİ İADE ETTİK...

Sonuçta Duygu Kılıç’tan aldığımız bu son derece değerli hatıralardan oluşan fotoğrafları ve sürüş ehliyeti ile fotoğraf albümünü, Hristalla Kartambi arkadaşımızın da hazır bulunduğu bir toplantıda Omorfo’nun Kıbrıslırum Belediye Başkanı Viktor Hacıavraam’a iade ettik...

Geçtiğimiz Cuma günü yani 8 Ekim 2021 tarihinde Hristalla Kartambi ve Viktor Hacıavraam’la ara bölgede Dayanışma Evi’nde buluşarak kendilerine albümü, fotoğrafları ve Andreas Asmenis’e ait sürüş ehliyetini sunduk. Bu konuda çok değerli yardımları nedeniyle arkadaşımız Hristalla Kartambi’ye de teşekkür ederken, Sayın Belediye Başkanı Bay Viktor’a da bu fotoğrafların sahiplerine iade edilmeleri için göstereceği çabaya şimdiden teşekkür ettik.

Bay Viktor Avraam da tüm fotoğrafları yayımlayarak, bunların Omorfo Kıbrıslırum Belediyesi’nin Leymosun’daki ofisinden sahipleri tarafından aranmaları için gerekli girişimleri yapacağını belirtti ve bize ve Emine Coşkun Kılınç ve Duygu Kılıç’a teşekkür etti...

FOTOĞRAFLAR ARASINDA BİR DE “KAYIP” VAR...

Rahmetlik Fatma Kılıç’ın sakladığı fotoğraflar arasında bir de “kayıp” gencin fotoğrafı bulunuyor. Sirianahori yani şimdiki adıyla Yalya köyünden olan bu genç, 1974’te savaş sırasında “kayıp” edilmiş.

Nikolas Yeorgiu Hacıancelis adlı bu gençten geride kalanlar hala bulunmamış... Bu konuyu Kayıplar Komitesi’nden de teyid ettik... Umarız en kısa sürede onun da gömü yeri bulunur ve ondan geride kalanlar, defnedilmek üzere ailesine iade edilir...

BÖYLESİ İNSANİ ÇABALAR TEŞVİK EDİLMELİ...

Biz de gerek Emine Coşkun Kılınç’a, gerek Duygu Kılıç’a “Sonsuz teşekkürler” diyoruz – onların sayesinde Omorfo bölgesinden bu çok değerli hatıra fotoğraflar, sahiplerini bulacaklar... Bunlar paha biçilmez belgeler, 1974’te savaşta fotoğraflarını alamadan göçüp gitmek zorunda bırakılmış aileler için... Böylesi insaniyet öyküleri hepimize örnek olmalı, bunlar teşvik edilmeli, görünür kılınmalıdır... Bu vesileyle edindiğimiz bilgilere göre, Omorfo bölgesinde ünlü bir avukatın kütüphanesi ve bir işadamının ünlü bir ressama yaptırdığı yağlıboya aile tablosu da bazı Kıbrıslıtürkler’de bulunuyor – umarız onlar da bunları sahiplerine veya onların evlatlarına iade etmenin yolunu bulurlar...

Her iki taraftan da bu insani çabalar teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini bu konularda da çalışma yapmaya davet ediyoruz...