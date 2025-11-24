“Öğretmenler direnişin simgesidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda ‘Güncel Gelişmeler’ konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün bu sene her zamankinden daha fazla burularak kutlandığını kaydeden Çolakoğlu, “Çünkü okullarımızın okul yapısı olmaktan çıktığı bir dönem geçiriyoruz. Özlediğimiz, yıllarımızı verdiğimiz, yetiştiğimiz okullarımız toplama kamplarını andıran bir ortama döndü.” dedi.

Çolakoğlu, öğretmenlerin Kıbrıs Türk toplumunda aydın ve ilerici bir yapıda olduğuna dikkat çekerek, “Öğretmenlerimiz aynı zamanda direnişin bir simgesidir.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin sadece Kıbrıs Türk halkının var oluşunda değil, aynı zamanda kültüründe, sanatında, şiirinde, tiyatrosunda, resminde ve sporunda çok büyük emekler vermiş öncü kişiler olduğunu belirten Çolakoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“O günlerden bugünlere gelindiğinde öğretmenin mücadelesinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Öğretmenlerimiz her şeye rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Öğretmenlerimizin varlığı kutlanmaya ve devamını dilemeye değer niteliktedir.”