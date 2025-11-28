Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), UBP-DP-YDP Hükümeti’nin 33 öğretmene daha soruşturma açmak için girişim başlatmasına tepki koymak amacıyla eylem yaptı.

Eğitim Bakanlığı önünde yapılan eylemde, “Saldırılarınıza boyun eğmeyeceğiz. Eğitime, öğretmene ve topluma kefen giydirmenize izin vermeyeceğiz” yazılı pankart açıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Eğitim Bakanlığı, ülkede bataklık düzeni oluşturanların bir parçası”

Eylem konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, öğretmenler, okul temsilcileri ve KTOEÖS Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını belirtti.

Eğitim Bakanlığı’nın, bu ülkede bataklık düzeni oluşturanların bir parçası olduğuna dikkat çeken Eylem, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Özellikle ihale yolsuzluğu ve rüşvetle anılan, sınıf geçmede dahi torpil uygulayan, Anayasa’yı, yasaları ve tüzüğü tanımaz kararlar alan ve bunların uygulanması için öğretmenlere baskı yapan, sahtekarlıkla ismi anılan, sahte diplomalar yokmuş gibi davranan, sahte diploma dağıtan üniversitelere, eğitim kurumu adı altında insan kaçakçılığı yapan oluşumlara, yasa dışı tarikat yurtlarına ve kuran kurslarına izin veren, toplumda ahlaki çöküntü yaratan etik dışı davranışlarda bulunan ve insan içine çıkmaya dahi yüzü olmamasına rağmen pişkinlikle ortalıkta dolaşanlar öğretmenlere soruşturma açıyor. Çünkü öğretmenler bütün bu dayatmalara ve talimatlar doğrultusunda yapılan hamlelere karşı mücadele veriyor.”

Eylem, öğretmenlerin mücadele verirken yasa dışı maaş kesintilerine maruz kaldığına vurgu yaparak, “Buna rağmen öğretmen mücadeleden vazgeçmiyor.” dedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun denetmenleri odasında toplayıp talimat verdiğine işaret eden Eylem, “Öğretmenlerimiz aranıp baskıya maruz kalıyor. Çavuşoğlu, daha sonrasında 2 defa okula gitti. Denetmenleri polis misali peşimize düşürdü.” ifadelerini kullandı.

Eylem, AKP stratejilerini harfiyen uygulayan Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP Hükümeti’ne ve ülkede inşa edilmeye çalışılan yeni rejime karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Sizi o kutsadığınız koltuklardan indireceğiz”

Sonrasında söz alan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, öğretmenleri bölerek suçlamaya çalışan anlayış karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Bu topluma koltuk uğruna bütün kötülüklerin yapıldığını kaydeden Gökçebel, “Öğretmenler bu anlayışa karşı daha da kenetlenecek ve toplumumuz da öğretmenin arkasında olmaya devam edecek. Öğretmenlerimiz direnerek geleceği inşa ediyor.” diye konuştu.

Gökçebel, AKP zihniyetinin antidemokratik uygulamalarını kalıcılaştırmak istediklerine vurgu yaparak, “Talimatla yönetilen ve koltuğunu bunu yaparak koruyacağını zanneden onlarca siyasetçinin bu ülkeden nasıl gittiğini biliyorsunuz.” dedi.

Öğretmenlerin demokrasi ve bağımsız bir ülke için mücadele ettiğini söyleyen Gökçebel, “Sizi o kutsadığınız koltuklardan indireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Açıklamalarından ardından Avukat Öncel Polili, başlatılan soruşturma girişimi hakkında teknik bilgiler verdi. Sonrasında ise sendika üyeleri ilgili tebligatları almak üzere bakanlık binasına girdi.