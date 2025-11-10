“Neresinden bakarsanız bakın yaptığınız protokol Anayasa’ya aykırı”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “peşkeş” ile anılan ve Türk Telekom ile imzalanan fiber optik protokolüne ilişkin Mecliste konuştu, eleştirilerde bulundu.

Protokolün Anayasa’ya aykırı olduğuna işaret eden Taçoy, “Bugün, yapmış olduğunuz bu anlaşmayla, geçmişte fiber optikle ilgili yapılan yatırımları doğrudan Türk Telekom’a devrediyorsunuz. Bu insanlardan bunun karşılığında maliyet talep edeceksiniz” dedi.

Taçoy’un sorularına yanı veren Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, “Keşke bunu UBP grubunda, protokolü hazırlayan UBP’li bürokratları çağırarak izahat isteseydiniz” dedi.

Taçoy: “Neresinden bakarsanız bakın yaptığınız protokol Anayasanın 90’ıncı maddesine aykırıdır”

Taçoy, protokolle ilgili konuşan vekillerin, Türk Telekom’un bu işi yapmasına karşı çıkmadığını, ancak protokolün içeriğinde, maddelerde ciddi sıkıntılar olduğunu ifade etti, “Konuşmacılar, bu eksiklerin değişmesi gerektiğini iddia ediyorlar” dedi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, daha önce, yasa ve kurallara göre fiber optik hat çeken GSM operatörleri, TV yayıncıları, radyo yayıncıları, bankalar, oteller ve belediyeler olduğunu belirten Taçoy, “Bu kurallara göre çekilen her fiber optik, kendi yasalarımıza göre Telefon Dairemizin mülkü olmuştur” ifadelerini kullandı.

Taçoy, “Bugün, yapmış olduğunuz bu anlaşmayla, bu insanların yatırımlarını doğrudan Türk Telekom’a devrediyorsunuz. Bu insanlardan bunun karşılığında maliyet talep edeceksiniz” dedi.

“Neresinden bakarsanız bakın yaptığınız protokol anayasanın 90’ıncı maddesine aykırıdır” diyen Taçoy, “Maliye’nin bu konuda taahhüdü var mı? Varsa Meclis Başkanı görevini yapıp size iade etmesi gerek” şeklinde konuştu.

Arıklı: “Keşke UBP grubunda bunu sorsaydınız”

Taçoy’un sorularına yanı veren Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Keşke bunu UBP grubunda, protokolü hazırlayan UBP’li bürokratları çağırarak izahat isteseydiniz” dedi.

“Burada Türk Telekom’un kuracağı perakende firmaya herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir” diyen Arıklı, “Eski fiberlerin sahibi çekenler değil, Telefon Dairesi’dir. Burada da evden eve projesini gerçekleştiriyorsunuz burada elbette ilgili şirket belli konularda imtiyaz isteyecek, bunu delerseniz doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Protokol Anayasa’ya aykırı mı? Keşke UBP’li bürokratlara sorsaydınız” dedi.