Near East Bank Yeniboğaziçi Şubesi hizmete açıldı

Near East Bank, şube sayılarını arttırarak KKTC halkına çağdaş bankacılık hizmetlerini götürmeye devam ediyor.

2000 yılından günümüze adanın hem nüfus yoğunluğu hem de ticari faaliyetleriyle günden güne önemli bir bölgesi haline gelen Karpaz yarımadası, turizm ve üretim kaynağına destek sağlaması bakımından stratejik bir lokasyonda yer alıyor.

Karpaz bölgesinin, Gazimagusa ilçesine bağlı, 8 bin kişiyi aşan nüfusu ile en dikkat çeken yerlerininden biri olan Yeniboğaziçi; bölge ekonomik yapısı bakımından Tarım, Turizm, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler ve Eğitim Kurumları ile gelişmeye devam ediyor.

Adanın her yerinden kolay ulaşabilir bir banka olma hedefi ile hizmetlerini sürekli geliştiren Near East Bank, yaygın ATM ağı ile tanınması ve Karpaz bölgesinde uzun süredir yürüttüğü işbirlikleri neticesinde Kiosk ödeme noktalarını bölge halkının kullanımına sunarak olumlu dönüşler almış bunun neticesinde bankacılık hizmetlerinin de sunulması önem kazanmıştır. Aynı zamanda bölgedeki işletmelerin her geçen gün bankacılık ihtiyaçlarının artışı Near East Bank’ın ürün ve hizmetlerini bölgeye taşıma istediğine katkıda bulunmuştur.

Böylesine önemli bir bölgede yer alarak; sanayiciye, esnafa ve bu bölgede yaşayan tüm vatandaşlara çağdaş bankacılık hizmetlerini götürebilmeyi hedefleyen Near East Bank, Yeniboğaziçi Şubesi 1 Mart 2021 tarihi itibari ile hizmet vermeye başladı. Near East Bank , uygun koşullarda bireysel ve ticari kredi imkanı, havale, mevduat, teminat mektubu ve akreditif gibi temel bankacılık hizmetleri yanı sıra daha pek çok bankacılık hizmetleriyle bölgenin daha hızlı kalkınmasına da destek olmayı amaçlıyor.

Kurulduğu günden itibaren aldığı olumlu geri dönüşler ve kesintisiz hizmet politikasıyla ada genelinde hem bireysel hem de kurumsal olarak işletmelere ihtiyaçları doğrultusunda en yakın noktadan temas edebilmeyi başaran Near East Bank, Yeniboğaziçi Şubesinin de açılması ile tüm adaya sunduğu hizmeti müşterilerine daha yakın ulaştıran bir banka olacak. Yeni şube ile Gazimağusa Belediye sınırlarının kuzey bölgesi ile İskele, Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Tatlısu, Yenierenköy, Büyükkonuk, Dipkarpaz belediyeleri sınırlarına kadar hizmetlerini daha hızlı ve güvenli ulaştırmayı amaçlıyor.

Yakın Doğu Kuruluşunun 17 Kasım 2020’de açılışını gerçekleştirdiği Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü içinde konumlanan Near East Bank Yeniboğaziçi Şubesi, hem bölge halkı hem de kampüs içi bankacılık işlemleri ihtiyacı olan müşterileri için büyük avantaj sağlamanın yanı sıra bölgedeki ticari faaliyetlere ivme kazandıracak.

Eğitim ve öğretim alanındaki 42 yıllık tecrübesini bölgeye taşıyan Yakın Doğu Kuruluşu; Yeniboğaziçi Kampusünün bünyesinde barındırdığı Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji’nin emsalsiz modern eğitim ve altyapısı; Ayrıca bunlara ek olarak Halil Günsel Kültür ve Kongre Merkezi ile bölgede çok önemli bir yatırım gerçekleştiren Yakın Doğu Kuruluşu, eğitim-öğretim, kültür-sanat, sağlık ve bankacılık hizmetleri ile bölgeye ekonomik katkı ve istihdam sağlıyor.

Bafra Oteller Bölgesi ile Karpaz Bölgesi’nin kalkınma planlarını desteklemek ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin kaliteli sağlık hizmetlerini bölge sakinlerinin yakınına taşımak amacıyla 2018’den bugüne hizmet veren Bafra Sağlık Merkezi’de bölgenin önemli kurumları arasında yer alıyor.

Faaliyetlerine dün başlayan Yeniboğaziçi Şubesi, Near East Bank’ın kurumsal konseptine uygun şekilde tasarlandı. Modern bankacılık hizmet konseptlerini standart olarak kabul eden Near East Bank, Gişe ve Müşteri Temsilcileri bölümlerini birbirinden bağımsız modüllerde konumlandırdı.

Gişede fatura ödeme, kredi kartı borcu yatırma gibi işlemlerin yanı sıra müşterilerin online bankacılık işlemlerini yapabilmeleri için dijital platformlara yönlendirme ve bu kanallardan güvenli şekilde işlem yapabilmeleri de sağlanıyor. Aynı zamanda, müşterilerin ürünler ve hizmetler hakkında bilgi almasını sağlamak amaçlı, dijital ekranlar ve hizmetler panelide şube içinde yer alıyor. Yeniboğaziçi Şube de teknik donanım ve güvenlik alt yapısı ile yeni düzendeki bankacılık şube konseptine uygun olarak tasarlandı.

Toplum sağlığını korumak adına tüm şubelerde olduğu gibi Yeniboğaziçi Şubesinde de Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde dezenfeksiyon işlemi yapıldı, çalışma saatlerinde hem çalışanlar hem de müşteriler için belirli mesafeler korunarak ve insan sirkülasyonu en aza indirilerek en iyi hizmet verilmesi sağlanıyor.

Tüm bankacılık işlemlerinin rahat ve güvenli şekilde yapılabilmesi ve profesyonel bankacılık hizmeti için her türlü donanıma sahip Yeniboğaziçi Şubesi, 08:30 — 16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Near East Bank, 18 Şubesi, 50 ATM ve 150 CardPlus ATM’si ile ada genelinde geniş bir hizmet ağı sunuyor. Near East Bank, Yeniboğaziçi Şubesi ile şube sayısını da 18’ye yükseltti.