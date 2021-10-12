Nasıl emekli olurum?

Sayın Barçın.

Ben 1979 doğumluyum. 1994 ve 1995 yıllarında toplam 40 gün devlet üretme çiftliğinde çalıştım ve sosyal sigorta başlangıcım oldu.

8 sene boşluktan sonra 2003 yılında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli statüde sigortalı olarak işe başladım.

Ağustos 2011 yılında ise girdiğim kadro sınavında başarı göstererek asıl ve sürekli kadro olan askeri memurluğa geçtim.

Sözleşmem 31 Temmuz 2011 yılında sonlandırılmış ve 1 gün sonra askeri memuriyete geçişim yapılmıştır.

Benim emeklilik durumum hakkında bilgi verirseniz sevinirim.

İyi çalışmalar dilerim.

01 Ocak 2008 sonrası kamuda asıl ve sürekli statüde işe başlayan herkes öncesinde hangi sosyal güvenlik sisteminde olduğuna bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Yasası’na tabii olur ve yatırımları bu yasa altında sosyal sigortalara yapılır.

01 Ocak 2008 öncesi sigortalı çalışmışlıklarınız ise Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında değerlendirilir.

30/1996 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası uyarınca Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında prim yatıranların her iki yasa kapsamındaki prim yatırımlarının toplamının 25 yıl olması durumunda 55 yaşında emekli olma hakkına sahip olursunuz.

Emekli yaşım ne olur?

01 Mart 1975 doğumluyum.

16 Mart 2006’dan itibaren aralıksız sigortalıyım ne zaman emekli olabilirim?

01 Ocak 2008 öncesi Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışmaya başladığınız ve o yasa kapsamında da çalışmaya devam ettiğiniz için 01 Şubat 2012 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile o güne kadarki prim yatırım süresine bakılmaksızın 50 olan emekli yaşınız 01 Mart 1975 doğumlu olmanız hasebi ile 25 yıl prim yatırımı ile 59 yaşına yükseltilmiştir.

Ödenekli izin hakkım kaç gündür?

15 yıldır emek verdiğim bir şirkette 14 gün yıllık izin kullanıyorum.

Benim izin süremin daha fazla olması gerekmez mi?

Yasal hakkım kaç gündür?

22/1992 Sayılı İş Yasası’na göre hizmet süresi 15 yıl ve daha üzeri çalışanların yılda 25 iş günü yıllık ücretli izin hakkı vardır.

İş Yasası’na göre İşçiler, hak ettikleri izinlerinin en az on dört iş gününü o yıl içerisinde kullanmak zorundadırlar. İşçinin istemesi halinde, artan izinler bir sonraki yıla aktarılabilir.

İşçilerin bu şekilde, aktarıp biriktirecekleri izin günlerinin toplamı elli iş gününü geçemez.

Bu sebeple bir gün işten ayrılacağınızda size verilmeyen bu izinleri yasaya göre parasal olarak almaya hak sahibi olacaksınız.

Bu konuda iş veren yasayı uygulamaz ise Çalışma Dairesi’ne şikayette bulunmanız gerekmektedir.

Eksik yatırımlarım var. Ne yapmalıyım?

Sayın Devrim Barçın, 01 Temmuz 1970 doğumluyum.

1988 Haziran’ından 1991 Haziran’ına sosyal sigorta yatırımım vardır. Maalesef daha sonra çalışamadım ama yıllardır küçük baş hayvancılıkla resmi olarak uğraşırım.

En erken ne zaman emekli olabilirim, ne yapmam lazım?

01 Temmuz 1970 doğumlu olduğunuz için 25 yıl prim yatırımı ile 54 yaşında, 15 yıl prim yatırımı ve emekli yaşınızdan önceki son beş yılda 600 gün sigorta yatırımı yapma koşulu ile 59 yaşında emekli olabilirsiniz.

Şu an sigortaların kayıtlarında çalışmıyor görülüyorsanız, resmi olarak hayvancılık ile uğraştığınızı ispatlamanız durumunda o yıllara binaen de primlerinizi toplu yatırabilirsiniz.

İşverenim sigortalara kaydımı yapmadı.

Sayın Barçın, ben 02 Ekim 2010 yılında işe başladım ve 01 Temmuz 2015 yılında sigorta yatırımım başlatıldı fakat bu geçen 5 sene için sözlü olarak telafi edileceği işverenim tarafından söylense de bunu yapmadı.

Ne yapabilirim?

02 Ekim 2010 ile 01 Temmuz 2015 tarihleri arasında orda çalıştığınızı ispatlayıcı bir belge ile (maaş bordrosu, banka yatırımı, şirket evraklarında imza, maaş alma imzası vb) Sosyal Sigortalar Dairesi müfettişlerine gitmeniz gerekmekte olup orada çalıştığınızı ispatlarsanız o yıllara binaen yatırımlarınızın işveren tarafından yapılması için Sosyal Sigortalar Dairesi gerekli işlemleri başlatacaktır.

Bunu biliyor musunuz ?

İşe alınan işçinin bildirilmesi zorunlu mudur ?

İşveren, işe aldığı her işçi için işe alınma tarihinden başlayarak en geç on beş gün içinde Çalışma Dairesi’ne harç ödeyerek üç işçi kartı alması ve işçi kartında işçinin kimliği ile bilgilerin, işe başlama tarihinin, işin niteliğinin, işçinin statüsünün, hizmet akdinin süresinin ve eğer işçinin işine son verildiyse bu karta, işe son verme tarihinin ve nedenlerinin yazılması yasal zorunluluktur.

Hizmet Akdi yapılması zorunlu mudur ?

İş Yasası’na göre süresi üç aydan uzun olan hizmet akidlerinin yazılı olarak yapılmasın ve hizmet akdinin, işçi ve işveren tarafından üç nüsha olarak imzalanıp, akdin aslının işveren dosyasında muhafaza edilip, bir nüshasının işçiye diğer nüshasının da Çalışma Dairesi’ne gönderilmesi yasal zorunluluktur.

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