Memleket çöktü, Başbakan tatilde
Kıbrıs'ın kuzeyinde sabah saatlerinden bu yana geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanırken, Elektrik Kurumu'nun (KIB-TEK) bağlı olduğu Başbakanlık'ın başındaki Ünal Üstel'in ailesiyle yurtdışı tatiline çıktığı öğrenildi.
Erenköy törenlerine de katılmayan Üstel'in, İngiltere ziyareti sonrası farklı bir ülkeye tatile gittiği gelen bilgiler arasında.
Üstel, Mayıs ayında yaptığı "Enerjide tarih yazıyoruz" açıklamasıyla, kesintilere ilişkin eleştirilerin odağında bulunuyor...
Etiketler : Ünal Üstel