Meclise ait arızalı araçlar adına binlerce lira benzin alındığı ortaya çıktı

Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşüldüğü komite toplantısında, Meclise ait arızalı iki araç adına, tamirde oldukları süreçte binlerce liralık benzin alındığı ortaya çıktı, gerginlik üzerine toplantıya ara verildi.

Meclis bütçesinde araçlar kalemi altında Meclis'in arızalı iki aracına akaryakıt konulduğu hem muhalefet hem de hükümet milletvekili tarafından dile getirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, “Çalışmayan araçlara belirli aralıklarla benzin konuyor. Bu konu nasıl izah edilebilir? Olmayan araçlara binlerce TL’lik benzin konuldu. Bu bütçe görüşülmeye devam edilemez. Soruşturma açılması lazım…” dedi.

UBP milletvekili Hasan Küçük de, “Aracın tamirde olduğu söyleniyor, teslim alındığına dair belge var ancak eş zamanlı olarak gün aşırı bu araca akaryakıt alınıyor. Bu konuyu bu şekilde dile getirmekten utanç duyuyorum” dedi,

Konuyla ilgili daha detaylı veri elde etmek için toplantıya 10 dakika ara verildi

Hasan Küçük, araç konusunu üzüntüyle dile getirdiklerini belirterek, bu konuda açıklama beklediklerini söyledi.

Küçük, “Aracın tamirde olduğu söyleniyor, teslim alındığına dair belge var ancak eş zamanlı olarak gün aşırı bu araca akaryakıt alınıyor. Bu konuyu bu şekilde dile getirmekten utanç duyuyorum” dedi, Meclis Divanı'nın da zan altında bırakıldığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi müdürlerinden Hasan Büyükoğlu, araçlar konusunda soruları yanıtladı, Meclisin 8 aracı bir motosikleti olduğunu kaydetti.

CTP milletvekili Şifa Çolakoğlu, harcamalar ya da araçlarla ilgili gerekli bilgilere ulaşamadıklarını belirterek, “Hesap verilebilirlik önemli. Divana girmemin en büyük sebebi de budur” dedi.

Çolakoğlu, harcamalarla ilgili tüm belgelerin bugün buraya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, giderlerle ilgili eleştirileri yanıtlayarak, yurt dışına gidiş gelişlerle ilgili rakamların hazır olduğunu, bunun milletvekillerine verilebileceğini söyleyen, yurt dışı biletlerinin çoğu zaman davet edenler tarafından kesildiği, konaklamayı karşı tarafın karşılandığını söyleyerek, “En az para harcayan benim” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, tartışmaların Meclis Başkanı'nın harcamalarıyla ilgili olmadığını ifade ederek, “Burada ciddi bir konu var. Mali açıdan ortada bir suç var. Resmi görüş alınmadan bu komite ileriye gidemez” dedi.

Özdenefe, “Çalışmayan araçlara belirli aralıklarla benzin konuyor. Bu konu nasıl izah edilebilir? Olmayan araçlara binlerce TL’lik benzin konuldu. Bu bütçe görüşülmeye devam edilemez” dedi.

Bunun üzerine konuyla ilgili daha detaylı veri elde etmek için toplantıya 10 dakika ara verildi