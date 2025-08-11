Mazot yüklü tanker devrildi, yol trafiğe kapatıldı

İskele-Ercan Anayolu’nda bugün saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ahmet Efe Akyol’un (E-24) yönetimindeki GK 418 plakalı mazot yüklü akaryakıt tankeri, Çukurova Ağıllar mevkiinde direksiyon hâkimiyetinin kaybolması sonucu yolun solundan çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, kontrol amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, devrilen tankerin vinç yardımıyla kaldırılacağı için İskele-Ercan Anayolu’nun Yeniceköy Çukurova Kavşağı ile Çukurova Köy Girişi arasındaki yolun trafiğe kapatıldığını açıkladı Ulaşım, Çukurova köyü içerisinden sağlanıyor. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.