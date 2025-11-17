“Mağusa’ya İlahiyat Koleji açılması önceliksiz. Yarın hedef 6 ilçe mi olacak?

Genel Kurul gündeminde bulunan “KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ile ilgili Meclis kürsüsünde konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, açılması planlanan yeni ilahiyat okuluna CTP olarak karşı olduklarını belirtti.

Şahali, “Yeni bir ilahiyat vakası ile karşı karşıyayız. Bu ülkede önceliğimiz güvenli sınıflarda yeterli öğretmen ve sağlıklı koşullarda çağdaş, laik eğitim alabilmenin önünü açmaktır. Mevcut milli eğitim altyapımızda 252 baraka var. Bunlar kimi zaman konteyner kimi zaman prefabrik diyerek sıradanlaştırılmaya çalışılıyor. Yağmur yağınca gürültü yapan, güneşte sıcak altında kalan bu barakalar içinde bir sınıfta İngilizce, diğerinde müzik dersi yapılırken sesler birbirine karışıyor. Bu ihtiyaçlar giderilecek yerde, Mağusa’da İlahiyat Koleji açılması konuşuluyor. Bu kabul edilemez.” dedi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni de eleştiren Şahali, “Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde öğretmenler, müfredat ve sorumluluk bilinci, eğitim sisteminin tamamına hizmet etmekte yetersiz. Bu ülke genelinde uygulanacak tek yasa ve müfredat olmalı, ancak Hala Sultan farklı bir ülke eğitim kurumu gibi muamele görüyor. Şimdi buna Mağusa ekleniyor. Yarın hedef 6 ilçe mi olacak? Hala Sultan ile ilgili ilk adımda bize söylenen mi bu? Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu din insanları yetiştirilecekse, Hala Sultan bunun için yeterli. Yoksa bu, dini temelli eğitimin normalleştirilmesine yönelik adımlar mı?” sorularını sordu.

Şahali, “Bu ülke laik eğitimden ödün veremez. Laik eğitim anayasal bir haktır ve hükümetin emrivakileri normalleştirme çabalarının karşısında durmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Şahali, Milli Eğitim yasası ve Anayasa’ya aykırı adımların kabul edilemeyeceğini ve bu yasa tasarısının gereksiz olduğunu vurguladı.