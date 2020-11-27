Mağusa'da şiddetli yağış bazı bölgelerde trafiğin aksamasına neden oldu. Yarım saat süren şiddetli yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Mağusa’da şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Larnaka yolu üzerindeki Canova Petrol İstasyonu civarında yol trafik akışına kapatıldı.

Fotoğraflar: Hüseyin Aranır- Ahmet İlktaç