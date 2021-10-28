“Mağusa’da Ayluga bölgesinde, Çanakkale Ortaokulu yanındaki evde basamakların yanı kazılmalı, buraya bir “kayıp” gömüldüydü…”

OKURLARIMIZ BİLDİKLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR…

Bir okurumuz şu bilgileri paylaşmak istediğini söyledi:

“Günaydın… Mağusa’da Çanakkale Ortaokulu yanındaki… evde basamakların yanı iyice kazılmalıdır çünkü bildiğimiz kadarıyla buraya bir “kayıp” gömüldüydü…

Gancelliden girişte, bilhassa merdivenlerin önünü kazmaları lazımdır. Oraya beton dökmüşler… Onun altına bakılmalı… Ben daha önce bu konuyu Kayıplar Komitesi’ne bildirmiştim fakat yaptıkları kazıyı tatmin edici bulmadım… Size fotoğraflar da gönderiyorum ve kazılması gereken yeri de işaretledim… Basamakların önüne dikkat! Burası Ayluga bölgesidir… Kandulular buraya geldikten sonra, Kıbrıslıtürkler buraya “Çanakkale” demeye başladıydı…”

Bu okurumuza paylaştığı bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz… Biz de aynı yeri Ekim 2009’da Kayıplar Komitesi yetkililerine bildirmiştik… Bu konuda Ekim 2009’da bu sayfalarda şöyle yazmıştık:

“BİR CESEDİN AYAĞI DIŞARIYA ÇIKTIYDI”

“Öte yandan bir başka okurumuz ise bizi bu bölgede başka bir noktaya götürerek olası bir gömü yeri gösterdi. Kendisinin çocukken bu bölgede oynadığını, bir gün “monobadi” olarak kullandıkları ve bize gösterdiği yol üzerinde bir cesedin doğru dürüst gömülmediği için ayağının dışarıya çıktığını görünce çok korktuğunu anlattı. Sözkonusu yerde o günlerde hiçbirşey olmadığını ancak daha sonra burasının bir turizm acentesine verildiğini ve acentenin de buraya çit çektiğini söyleyen okurumuzun verdiği bilgileri, Kayıplar Komitesi yetkililerine de bildirmiş bulunuyoruz.”

(YENİDÜZEN – Kıbrıs: Anlatılmamış Öyküler – Sevgül Uludağ – Ekim 2009)

Konuyla ilgili olarak Kayıplar Komitesi yetkililerini de bilgilendirerek bu alanın tekrardan incelenmesini istirham edeceğiz…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

“Templos’ta yeni bir kazıya başlandı…”

Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürütmekte olduğu ve gerek 1963, gerekse 1974 “kaybı” Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerinin arandığı kazılar kesintisiz biçimde devam ederken, Templos’ta (Temroz/Zeytinlik) yeni bir kazıya başlandığı öğrenildi. Buna göre, 1974 “kaybı” bir Kıbrıslırum’un çam ağaçlarının altında gömülü olduğu bilgisiyle 2020 yılında kazısı yapılan arazide genişletme çalışmaları yapmak amacıyla kazı yeniden başlatıldı…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Gülseren Baranhan’dan devam etmekte olan kazılarla ilgili aldığımız diğer bilgiler ise şöyle:

*** Sazlıköy’de (Livadya) 1974 “kaybı” bir Kıbrıslırum’un köy girişinde bir tarlada gömülü olduğu bilgisiyle daha önceden kazısı yapılan yerde genişletme amacıyla kazı çalışmalarına devam ediliyor…

*** Zeytinlik’te (Templos/Temroz) 1974 “kaybı” bir grup Kıbrıslırum’un harnıp ağaçlarının doğusunda gömülü olduğu bilgisiyle kazı çalışmalarına devam ediliyor…

*** Paşaköy’de (Aşşa) 1963 “kaybı” bir Kıbrıslıtürk’ün efgalipto ağaçlarının güneyinde gömülü olduğu bilgisiyle kazı çalışmaları sürdürülüyor.

*** Mora’da (Meriç) 1974 “kaybı” bir Kıbrıslırum’un bir tarlada gömülü olduğu bilgisiyle kazı çalışmaları sürüyor.

*** Girne’de askeri bölgede 1974 “kaybı” bir grup Kıbrıslırum’un dere yatağında ve dere yatağının yanındaki zeytin ağaçlarının altında gömülü olduğu bilgisi ile kazı çalışmalarına devam ediliyor.

*** Lefkoşa’nın güneyinde 1963 “kaybı” bir Kıbrıslıtürk’ün Ballaryodissa bölgesinde açık bir arazide gömülü olduğu bilgisiyle kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Biz de kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

Fotiu, Ermeni “kayıplar”ın akibetinin belirlenmesi için Kıbrıs’tan gerekli teknik bilgi sunmayı önerdi…

Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı İnsani İşler Komiseri Fotis Fotiu, resmi bir ziyaret için Kıbrıs’ta bulunan Ermenistan Ulusal Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan’a, Ermeni “kayıplar”ın akibetinin belirlenmesi için Kıbrıs’tan gerekli teknik bilgi ve yardımı sunmayı önerdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre Fotiu, Ermeni yetkiliyle kendi yetkilerine ilişkin çeşitli konularda bilgilendirdi… “Kayıp şahıslar” konusuna da değinen Fotiu, “bu sorunun Türkiye’nin sorumluluklarını üstlenmekten kaçınması nedeniyle devam ettiğini” söyledi. Simonyan ise “Ermeni soykırımı konusunun 1965’te BM Güvenlik Konseyine getirilmesine yardımcı olan ilk ülke ve 1975’te de soykırımı tanıyan ikinci ülke olarak Kıbrıs’a duyduğu şükranı” dile getirdi. Simonyan ayrıca, “ülkesinin Kıbrıs sorununun barışçıl bir çözümü bulunmasını ve kayıp şahısların akıbetinin belirlenmesini desteklediğini” de belirtti.