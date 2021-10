Bu heyecan neden?

Nedir bu?

UBP’nin kurultayı değil henüz, kurultay çalışmaları sürekli, anlık, canlı canlı izleniyor…

Memleket UBP kurultayına endekslendi.

‘Video çıktıydı, onun parmağı vardı, yoktu ama haberi vardı… Ama videodakinin de haberi vardı, neden polise gitmediydi, ya geçen yılki kurultay neden iptal edildiydi, adaylar neden çekildiydi, yine videolar mı vardı, işte kura çektilerdi, kaçı çekeceydin, 1’i çekeceydim ve çektim…’ gibi saçma sapan, gereksiz, anlamsız bir gündem içinde gidiyoruz…

Bize ne UBP’nin kurultayındaki sıranın ne olacağı…

Kim hangi sırayı çekerse çeker…

UBP dışındakiler değil sadece, kurultayda oy verecek üyeler için de önemi yok sıranın… Kurultay günü gider, kim hangi sıradaysa oyunu verir çıkar.

Nedir bu kurultay gündemi!

Sanki de memleketi kurtaracak olan kurultaymış gibi…

Ama memlekette durmayan, Türkiye’nin çeşitli illerinde, muhtarlıklarında, okullarında gülücüklerle selfi paylaşan Tatar da “UBP’nin kurultayında kim kazanırsa hükümeti kurma görevini ona vereceğim” demedi mi?

Onun için de adayların kavgaları daha da büyüdü.

Böyle bir Cumhurbaşkanlığı olabilir mi?

Partilerle ve bağımsız vekillerle hükümet kurulmasını görüşen Tatar, “hükümeti ben kurarım diyen çıkmadı” demedi mi?

Hükümeti kurma becerisini UBP’nin yeni başkanı mı gösterecek?

Muhalefet de bunu mu bekliyor?

Yani UBP’nin yeni başkanı gelsin, bizi çağırsın o zaman hükümet kuralım mı diyor!

Şimdi ortada olmayan, düşen, geçici de olsa bir süre başında olan Saner’in kurduğu, sonradan ‘dibelik azınlık atama hükümet’ durumuna gelen, şimdilerde Başbakanının izne çıktığı derme çatma kabine erken seçim hükümeti olarak kurulmamış mıydı?

Saraydaki Türkiye gezgini Tatar neden erken seçim kararı almayıp oyalıyor?

“Meclis alsın daha iyi” derken zaten toplanmakta bile zorluk çeken bir meclis yapısından erken seçim kararı çıkar mı?

***

UBP kurultayının memleketi getirdiği karmaşa yanında TL’nin her geçen gün eridiği, ülkemizde üretimin kalmadığı, ithalatla sürekli Türkiye’ye aktardığımız para da ortadayken akaryakıt ve tüp gaz yokluklarının ardından büyük bir ihtimalle bugün zamlı olarak piyasaya çıkarlar…

Bu zamların ardından da artık yiyeceğe, içeceğe, aklımıza gelen her şeye yeni zamlar geleceğini de hepimiz biliyoruz.

Memleket her zaman krizdeydi de bugünlerdeki kadar böylesine krizler de görülmedi diye düşünüyorum.

Ancak böyle krizler ortadayken baştaki adam turistik gezilerini sürdürüyor, UBP hiç sorumlu değilmiş gibi birbirlerini yiyerek kurultaya gidiyor, yine UBP’nin parti meclisine girmek için onlarca kişi büyük bir heyecan içinde hazırlanıyor.

O parti meclisi adaylarına bakıyorum ve tahmin etmeye çalışıyorum;

Herkes için belki aynı şeyi düşünemem ama bu insanlar UBP parti meclisine girmeye çalışırken partilerine, ülkelerine, topluma katkı sağlamak için mi yoksa hâlâ daha bireysel çıkarlar için en yakında durmak için mi çalışıyorlar?

Videoların, kavgaların, suçlamaların, siyaset-mafya ilişkilerinin arasında UBP kurultaya gidiyor.

Memlekete hayırlı olsun/olur mu?