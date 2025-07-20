Leymosun’da ŞAFAK Tiyatro Kolu 1944-1946-2

Dini bayramlar yanında Kıbrıs Türk toplumunun kutladığı diğer bayramlar ise, Milli bayramlardı. Bunlar; 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk, 19 Mayıs Gençlik ve Spor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarıydı.

Adından Ekim ayı içerisinde söz ettirmeye başlayan Limasol’daki ŞAFAK Tiyatro Kolu da, bu etkinlikler çerçevesinde yer alıyordu...

“Halkın Sesi, 17 Ekim 1944, syf:2

Cumhuriyet Bayramı Limasol’da nasıl tesit edilecek

Milli Parti’nin daveti üzerine Katak, Spor Kulübü, Yoksullar Kurumu, Terraki Kulübü, Şafak Kolu ve Türk Belediye azaları toplanarak 29 İlkteşrin’i müştereken tesit etmeğe karar vermişlerdir. Bu hayırlı teşebbüsü takdir eder ve diğer kazalarda bu yolda cemaatı ilgilendiren her meselede bu topluluğun kendini göstermesini candan temenni ederiz.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı adanın tüm bölgelerinde olduğu gibi Limasol’da da kutlanmıştı. ŞAFAK Tiyatro Kolu’nun da yer aldığı organizasyonun gerçekleştirildiği Cumhuriyet Bayramıyla ilgili gazete yorumu ise, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kurucularından olan avukat Ahmet Mithat Berberoğlu tarafından kaleme alınıyordu. Yazıda Berberoğlu; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun Kıbrıslı Türkler için önemi yanında, kutlama organizasyonlarında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında da detaylı bilgi vermekteydi okura...

“Halkın Sesi, 04 Kasım 1944, syf:1

Cumhuriyet 21inci Yıldönümü Leymosun’da nasıl kutlandı?

Yazan: M.K. Berberoğlu

Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin 21inci dönümü kasabamızda pek parlak bir şekilde tesit edilmiştir. Bu münasebetle kulübler, kahvehaneler ve bazı hususi evler bu güne yakışır bir şekilde süslenmiş ve böyle büyük bir günün vukuunun müjdecisi olmuşlardır.

Zaten Milli Parti’nin daveti üzerine bütün kulüp ve kurum mümessillerinin toplanarak Türkün bu büyük bayramını mükemmel bir surette yaşatmak için faaliyete geçmeleri tesit merasiminin çok muntazam bir şekilde ceryan edeceğini herkese ihzaz ediyordu. İşte böyle birlik ve beraberlik havası içinde kurum ve kulüp mümessilleri arasından seçilen komisyon tarafından ölçülü bir proğram merasiminin parlak bir şekilde icrasında büyük bir amil olmuştur. Bu büyük müvaffakiyetinden ve birlik ve beraberlik prensibini daima gözönünde bulundurarak hareket ettiklerinden dolayı Milli Partinin Leymosun şubesi heyetine teşekkürlerimizi takdim ederken diğer kurum ve kulüp heyetlerine de Milli Partinin davetine icabet ederek elbirliğiyle hareket edilmesini temin ettiklerinden dolayı teşekkür etmeği insani bir borç addediyoruz. Ayni zamanda böyle milli bir günde yoksullar heyeti idaresi de faaliyete geçerek rozet dağıtmıştır. Böyle milli bir günde fakirlerimizi düşünerek onlara yardım temini hususunda uyanık davranan Yoksullar Kurumu heyeti idaresine ve rozet dağıtmayı lütfen kabul eden genç bayanlarımıza da ne kadar teşekkür etsek yeridir.

Merasim saatı önceden ilân edilmiş olduğundan halk törenin yapılacağı mektep sahasına durmadan akın ediyordu. Leymosun Türk erkek ve kız mekteplerinin, izcilerin ve LTSK gençlerinin yerleştiği sahada toplanan yüzlerce halk, merasimin bir an evvel başlaması için sabırsızlanıyor, ve bazıları da böyle bir günün Türklüğe yakışır bir şekilde tesit edileceğinden dolayı duydukları sonsuz sevinç ve heyecanı akıttıkları göz yaşlarıyla izhara çalışıyorlardı.

Nihayet saat tam 10’da mektep komisyonu reisi ve sandık emini Bay M.S.Fellâhoğlu tarafından merasimi açış maksadıyle kısa fakat özlü bir nutuk irad edilmiş ve alkışlarla nihayet bulan bu nutuktan sonra sahada yer almış olan kız ve erkek talebeden müteşekkil bir grub, mektebimizin değerli jimnastik öğretmeni Bay Ertoğrul Şah’ın idaresi altında ve herkesin büyük takdirlerini toplamağa vesile olan muntazam beden hareketleri yapılmıştır.

Bunu müteakip izciler tarafından izciler marşı ve LTSK gençleri tarafından milli marşlarla beraber İstiklâl marşı terennüm edilmiş ve bu suretle törene son verilmiştir. Sahadan ayrılan LTSK gençleri önde izciler olduğu halde proğramda kararlaştırıldığı gibi tezahürat yapmışlar ve tesbit edilen Türk caddelerini dolaştıktan sonra dağılmışlardır. Bunu müteakip saat 3’te Hacı Yahya efendinin gazinosunda Milli Parti’nin altı aylık toplantısı yapılmış ve bu arada müfettişlerin raporu okunmuş ve heyetin çalışması alkışlar arasında tasvip olunmuştur. Muhtelif hatipler tarafından söylenen nutuklardan sonra denizciler ve arabacılar birliği büyük bir esenlik havası içinde kurulmuştur. Toplantıya son verildikten sonra saat 5’de başlanacak olan merasime iştirak etmek için herkes Spor Kulkübü binasına hareket etmişlerdir.

“Kum atsan yere düşmez” tabirini andıran büyük bir halk kitlesi mükemmel bir surette süslenmiş olan kulüp binasının içini ve dışını doldurmakle kalmamış fakat yolu da baştan başa kapatmıştı. Bu manzarayı gördükçe heyecanlanıyor ve göz yaşlarımı akıtmamak için adeta sıkılıyordum. Çünkü uyuşmuş gibi görünen Leymosun Türklüğü bu günün verdiği his ve gururla şahlanmış ve milli bayramlarımızı ne dereceye kadar benimsediğini isbat etmiştir.

Saat tam beşte meğafonda duyulan ses merasimin başlamak üzere olduğunu müjdeliyor ve sabırsızlanan halkın heyecanını gideriyordu. İlk evvel söz alan kasabamız Katak başkanı Bay : Denizer günün mânasını belirten bir nutuk söylemiş ve alkışlanmıştır. Bundan sonra sıra ile kulûp sekreterleri Bay Z.M. Rızkı, Z. Gökalp, M.K.Berberoğlu, ŞAFAK Tiyatro Kolu sekreteri Bay İ.Vehit Güney tarafından söylenen ve günün mânasını belirten nutuklardan sonra izciler tarafından izci marşı, ve bazı kulüp azaları tarafından da birçok milli şiirler okunduktan sonra törene son verilmiştir.

Şimdi herkes acele ile evine koşuyor ve saat 8’de Hacı Yahya efendinin gazinosunda yapılacak gece merasimine iştirak edebilmek için gayret ediyordu. Merasime saat 8’de başlanacağı önceden ilân edildiği halde, daha saat 7’den itibaren halkın akını son haddini bulmuş ve Milli Parti tarafından mükemmel bir surette süslenmiş olan binanın etrafı bir mahşer manzarası arzediyordu. Bütün bunlar Kıbrıs Türklüğünün taşıdığı milli duygularının sağlamlığını gösteren en kati delillerdir.

Meğafondan akseden ses törene başlanacağını bildirdiği için herkes tetik üstünde nihayet ayakta dinlenen İstiklâl marşından sonra K.M.T.H. Partisi genel sekreteri sıfatı ile sayın Dr. Fadıl Küçük sık sık alkışlanan ve müteaddit defalar kesilen özlü ve işitenleri heyecandan heyecana sürükliyen hitabesine başlıyor, ve bir zaman Tunalardan atlarını suvaran Arap çöllerinde bayrağını dalgalandıran ve kırallara boyun eydiren Türk boynuna esaret zincirini vurmak istiyen düşmanların Edebî Şef Atatürk’ün yüksek deha ve azmi sayesinde nasıl mağlûp ettiklerini ve Cumhuriyet rejiminin nice kanlar pahasına kurulduğunu izah ettikten sonra Edebî Şef Atatürk’ün manevî huzurunda iyilmiş ve bütün dünyanın ateşler içinde yandığı böyle bir günde Anavatanımızı bir cennet halinde yaşatan yüce Milli Şef İsmet İnönü’ye karşı olan bağlılığını bilhassa tebaruz ettirmiştir.

Bunu müteakip KMTH Partisi Leymosun şubesi sekreteri Bay H. Piskobulu tarafından da günün mânasını belirten bir nutuk irad ettikten sonra, Bay M.S.Köprülü, Bay Rağıb Gülboy, Bay M.S. Fellâhoğlu, Bay Z.M.Rızkı, Bay Lütfi Kâmil, ve ŞAFAK Tiyatro Kolu genel işler müdürü Bay İsmail Edip tarafından günün mânasını belirten birer nutuk söylenmiş ve müteaddit milli şiirler okunarak geç vakitte törene son verilmiştir. Böyle milli bir günde aramızda bulunarak heyecanımızı artıran ve özlü söylevi ile herkesi coşturan sayın Dr. Fadıl Küçük’e Leymosun Türklüğü adına en derin teşekkürlerimizi sunarken gazinosunu tesit merasiminin yapılması için hasreden Hacı Yahya efendiye de en derin teşekkürlerimizi takdim eder ve bu defa olduğu gibi istikbalde dahi milli bayramlarımızın tesidi işinde bütün kulüp ve kurumlarımızın el birliğiyle hareket etmelerini temenni ederiz.”

Gazete haberlerinden ŞAFAK Tiyatro Kolu kadrosuyla ilgili edindiğimiz bilgilere, Yaşar Ersoy’un kitabında yer verdiği; İsmail Karagözlü, İsmet Vehit Güney, Talât Demirel’e, İsmail Edip, A. Ertoğrul (Ali Ertuğrul ea) ve Torgut Halluma’yı da ekliyoruz.